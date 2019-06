14. Juni 2019, 22:13 Uhr Karambolage Radfahrerin missachtet Rotlicht

Bei einer Karambolage mit einem Auto hat sich eine Radfahrerin aus Oberschleißheim leichte Verletzungen zugezogen. Polizeiangaben zufolge wollte die 60-Jährige am Donnerstagnachmittag mit ihrem E-Bike auf dem Radweg der Münchner Straße die kreuzende Wallbergstraße überqueren, obwohl die Ampel für sie Rot zeigte. Die Frau stieß mit dem Pkw eines 80-jährigen Dachauers zusammen, der aus der Wallbergstraße bei Grün in die Kreuzung einfuhr. Die Frau wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 1000 Euro.