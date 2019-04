24. April 2019, 22:03 Uhr Kaputte Telefonanlage Technischer Defekt legt Gemeinde lahm

Auf Grund eines technischen Defekts ist die Gemeinde Erdweg seit Dienstag nicht wie gewohnt telefonisch erreichbar. Die Anliegen der Bürger können jedoch trotzdem bearbeitet werden, die Gemeindemitarbeiter sind unter ihren jeweiligen E-Mail-Adressen erreichbar. Anfragen können auch an poststelle@erdweg.bayern.de gerichtet werden und werden dann an den zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet. Auf analogem Wege sind die Gemeindemitarbeiter während der regulären Öffnungszeiten wie gewohnt verfügbar. In besonderen Notfällen ist die Verwaltung außerdem unter der Handynummer 0151/25723213 erreichbar.