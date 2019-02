7. Februar 2019, 22:10 Uhr Kandidaten gefunden TSV-Fußballer wählen neue Abteilungsleitung

Die Fußballabteilung des TSV Dachau 1865 wählt eine neue Führungsriege. Wie TSV-Chef Wolfgang Moll mitteilt, habe sich nun nach mehrmonatiger Suche für eine Nachfolgeregelung "eine Anschlusslösung aufgezeigt", und somit könne eine außerordentliche Abteilungsversammlung mit Neuwahlen der vakanten Positionen - erster, zweiter, dritter Abteilungsleiter und Kassier - einberufen werden. Dazu lädt er am Montag, 25. Februar, um 20 Uhr, in die Vereinsgaststätte an der Jahnstraße. Die Gaststätte ist trotz des turnusmäßigen Ruhetages von 19 Uhr an geöffnet. Die alten Abteilungsleiter des Fußball-Bayernligisten, Marcel Richter und Konrad Kirschberger, waren Ende Oktober 2018 nach Dissonanzen mit dem Hauptverein zurückgetreten.