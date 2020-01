Es müsse in wichtigen Themenbereichen wie Wirtschaftsförderung und Zeitgeschichte in Dachau wieder mehr vorangehen, findet Peter Strauch.

Ilse Aigner musste am Sonntagvormittag im Saal des Gasthauses Liegsalz viele Hände schütteln. Mehr als 100 Menschen waren zum Wahlkampfauftakt der Dachauer CSU gekommen, darunter Ortsvorsitzender Tobias Stephan, Landrat Stefan Löwl und der Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath sowie Oberbürgermeisterkandidat Peter Strauch, der das Wahlprogramm und die CSU-Stadtratskandidaten vorstellte.

Zunächst hielt aber Ilse Aigner, die Landtagspräsidentin, ein Grußwort. Sie betonte "die Rolle der Parteien als Rückgrat der Demokratie", wie es in einer Pressemitteilung der CSU heißt. Allein in Oberbayern habe die CSU 37 000 Mitglieder und stelle Tausende von Kandidaten für Kommunalparlamente, für Bürgermeister und Landräte auf. "Wir sind eine echte und große Bürgerbewegung", so Aigner. Sie appellierte an die Zuhörer, am 15. März von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, da gerade auf kommunaler Ebene die Umsetzung von Politik konkret spürbar sei. Und natürlich gab sie eine Wahlempfehlung für ihren Parteikollegen Peter Strauch ab: "Die CSU-Dachau hat einen OB-Kandidat, der mitten im Leben steht und die Mitte repräsentiert."

Im Anschluss stellte Strauch in einer laut CSU-Pressemitteilung "kämpferischen und engagierten Rede" sich und das Wahlprogramm der Dachauer Christsozialen vor. Er betonte, dass die CSU die große Kraft der Mitte sei, die der spaltenden Politik des Linksbündnisses aus SPD, Bündnis für Dachau und Grünen etwas entgegensetzen könne. Er kritisierte "die Einfallslosigkeit und Untätigkeit" des amtierenden Oberbürgermeisters Florian Hartmann (SPD) in zentralen Fragen wie der Verkehrspolitik und beim Wohnungsbau. Hier wolle die CSU mit neuen Ideen konkrete Lösungen bieten. So zum Beispiel mit der Unterstützung von Genossenschaften und mit der Errichtung von Dienstwohnungen für städtische Beschäftigte.

Auch beim Verkehr bringe es nichts, so Strauch, Scheinlösungen wie aufgemalte Fahrradwege zu präsentieren, vielmehr bedürfe es eines intelligenten Gesamtverkehrskonzeptes mit Maßnahmen wie einem Dachau Ticket für den ÖPNV sowie einer Umfahrung, um den Durchgangsverkehr aus der Stadt zu lenken. In wichtigen Fragen wie der Planung von Sportstätten, der Wirtschaftsförderung und der Kultur und Zeitgeschichte müsse ebenfalls wieder mehr vorangehen.

Scharf kritisierte Strauch die aktuelle Finanz- und Haushaltspolitik. Mit dem aktuellen Haushalt, den die CSU abgelehnt hat, seien sämtliche Rücklagen in Höhe von 40 Millionen Euro aufgebraucht worden, zusätzlich fast sieben Millionen Euro Schulden aufgenommen worden und erstmals in der Geschichte der Stadt konnte aus dem Verwaltungshaushalt kein Überschuss in den Vermögenshaushalt überführt werden. Zudem sei die finanzielle Situation und Verschuldung der Stadtwerke kritisch. Er kündigte an, dass mit seiner Wahl zum Oberbürgermeister Haushaltsdisziplin wieder zur Chefsache werden würde.

Im Anschluss an seine Rede stellte sich Strauch den Fragen der Zuhörer. Außerdem stellten sich die anwesenden CSU-Stadtratskandidatinnen und -kandidaten den Bürgern mit ihren Zielen persönlich vor.