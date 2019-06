21. Juni 2019, 22:21 Uhr Kampfsportlerin aus Karlsfeld Von der Neugier zur Leidenschaft

Darija Husovic, 17, zweimal deutsche Meisterin im Taekwondo, trainiert für Olympia

Zufall sagen die einen, Schicksal die anderen. Bei Darija Husovic war es beides: Zufällig kam sie als Fünfjährige mit ihrem Vater an einem Taekwondo-Studio vorbei und die beiden entschlossen sich, nur mal eben einen Blick hinein zu werfen. Für Darija Husovic eine Schicksalsbegegnung im positiven Sinne.

Zwölf Jahre später gehört Darija Husovic zu den besten deutschen Nachwuchstalenten im Taekwondo. Sie wurde zweimal deutsche und sechsmal bayerische Meisterin. Bei der Jugendweltmeisterschaft in Tunesien 2018 sicherte sie sich Rang drei. Außerdem durfte Darija Husovic an dem Qualifikationsturnier für die Olympischen Jugendspiele im vergangenen Jahr teilnehmen. Aus dem anfänglichen Interesse ist ihre Leidenschaft geworden. Fünfmal pro Woche trainiert die Karlsfelderin beim TSV Dachau 1865, dazu kommen Wettkämpfe am Wochenende und Turniere in ganz Europa. Sie mag es, dass man sich beim Taekwondo "richtig auspowern" kann. Außerdem gefallen ihr die Disziplin und die vielen Menschen, die sie auf ihren Turnieren kennenlernt.

Wie es weitergeht, kann und möchte die Nachwuchssportlerin nicht sagen. Sie plane ihr Leben lieber Saison für Saison. Die Zukunft kann man nicht vorhersagen, wie sie feststellt. Den Kampfsport zu ihrem Beruf zu machen, mit dem Gedanken spielt Darija Husovic schon. Zuvor möchte sie aber ihre schulische Ausbildung beenden. Zurzeit besucht sie die Mittelschule Dachau und möchte nach ihrem Abschluss dieses Jahr an die Fachoberschule wechseln.

Die Balance zwischen Schule und Sport zu finden, ist eine ständige Herausforderung. Immer wieder fehlt die Nachwuchssportlerin montags und freitags in der Schule, weil sie auf Turniere fährt. Den Stoff muss die Sportlerin dann in der wenigen Freizeit, die ihr noch zur Verfügung bleibt, nachholen. Sie ist froh darüber, dass ihre Schule ihr bei den Fehlzeiten so entgegenkommt, sagt Darija Husovic. Außerdem senden die Lehrer ihr häufig die Lernmaterialien direkt zu, um ihr zu helfen, den Anschluss nicht zu verlieren.

Momentan bereitet sich Darija Husovic auf die U21-Europameisterschaft vor, für die sie sich bereits qualifiziert hat. Mit all ihren Turnieren und Medaillen sammelt sie Punkte, die sie ihrem großen Ziel näher bringen - den Olympischen Spielen. "Davon träumt doch jeder Sportler", sagt die Taekwondo-Kämpferin. Darija Husovic setzt in jedem Fall alles daran, ihr Ziel auch zu erreichen.