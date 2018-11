30. November 2018, 22:02 Uhr Kabarettist Harry G gibt Zusatzvorstellung

Nach seinem restlos ausverkauften Auftritt in der ASV-Turnhalle kommt der bayerische Kabarettist Harry G für einen Zusatztermin am Samstag, 15. Dezember, um 20 Uhr erneut in die ASV-Halle. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets sind erhältlich beim ADAC-Service-Center, der Tourist-Information und der Dachauer Rundschau, bei PaLoTi in Eching, beim Amper Kurier und dem Kreisboten in Fürstenfeldbruck, dem "DER Deutsche Reisebüro" in Gröbenzell, "Fanny's la estación" in München-Moosach, bei Schreibwaren am Schloss in Oberschleißheim, im Forum Unterschleißheim und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen von Ticketmaster, CTS Eventim und München Ticket, telefonisch unter 089 / 54 81 81 81 oder im Internet auf www.ticketmaster.de, www.eventim.de und www.muenchenticket.de zum Selbstausdrucken auf www.spevents.de.