Gespannt warten die Zuschauer auf den Denker und Erfinder Helmut Lux, diese "Lichtgestalt", die Michael Altinger angekündigt hat. Doch die Lichtgestalt lässt sich Zeit. Das Warten überbrückt Altinger, der am Samstagabend der Einladung des Kulturförderkreises Petershausen gefolgt ist, mit seinem abwechslungsreichen, durchaus dynamischen Kabarettprogramm "Schlaglicht" - auch wenn er sich in der Mehrzweckhalle Petershausen gelegentlich ein Päuschen auf seinem Klappstuhl gönnt. Seine "Band" ist ja auch noch da: Martin Julius Faber.

Ja, das Älterwerden ist auch ein Thema bei Michi Altinger. In einer Art Mauerschau ist es den Zuschauern möglich, Einblick zu bekommen in das bunte Treiben der Gäste, die zu Altingers imaginärer Grillparty geladen sind. Einblick in das Dorf der neuen bayerischen Bürgerlichkeit: Strunzenöd. Hier steigert sich die Stimmung zunehmend, ebenso bei den Zuschauern in Petershausen, die Altinger humorvoll in sein Programm einbezieht.

Immer wieder begeistert Altinger mit Liedern an seine Frau, die er "ja so sehr vermisst". Mit unterschiedlichen Rhythmen gibt er seine kleinen und großen Schandtaten zum Besten und erst im letzten Lied leistet er Abbitte - nachdem er in finanzielle Bedrängnis geraten ist und die Unterstützung seiner Angetrauten braucht. Schuld an der prekären Situation ist letztendlich der so lang erwartete Herr Lux, der wie die meisten "Heilsbringer" natürlich nicht auftaucht, aber den armen Wartenden nun abzockt. Mit Witz und Charme wird in die gesellschaftlichen Abgründe geblickt. Thematisiert wird die Männeryogagruppe, die sich in Strunzenöd neben dem Swingerclub trifft, der hirnlose Grillmeister mit seinen flachen Sprüchen, der Empörungsbürger, die ewigen Nörgler und Gelangweilten sowie unser ambivalentes Verhältnis zur Umwelt. Den Zuschauern wird augenzwinkernd der Spiegel vorgehalten und immer wieder schmunzeln sie: Ja, genauso ist es! Grillgut wird an diesen Abend zwar nicht serviert, aber in der Pause holt man sich ein Bier oder Glas Wein, plaudert und genießt den Abend.