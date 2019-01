8. Januar 2019, 21:58 Uhr KAB und Rainer Forster Weitere Distanzierung

Diözesanvorstand der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung stellt Rainer Forster als weitgehend isoliert dar

Nach dem Ausschluss des Erdinger Kreisrats Rainer Forster aus der ÖDP-Kreistagsfraktion hat sich auch der Vorstand des Diözesanverbands der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) zu Wort gemeldet. Forster war früher hauptamtlich für die KAB tätig. In dieser Zeit war er auch in Dachau aktiv unterwegs. Beispielsweise 2015, als er mit dem "Aufstand der Anständigen", den die KAB aus Anlass einer weltweiten Solidaritätswoche veranstaltete, vor der Pfarrkirche Sankt Jakob halt machte, mit einem kostenlosen Open-Air-Konzert und einer Brandrede im Gepäck. 2017 verlor er seinen Job als Diözesansekretär in Freising, weil er sich nicht gegen neue Rechte und Verschwörungstheoretiker abgrenzte, sondern diese immer wieder zu Veranstaltungen einlud.

Forster ist jedoch noch immer in der KAB aktiv, nunmehr als ehrenamtlicher Vorsitzender des Kreisverbands Erding-Landshut. Ein Sprecher sagte, dem Diözesanvorstand sei es wichtig festzustellen, dass Forster in der KAB weitgehend isoliert dastehe. Er habe "Unterstützung nur in seiner Ecke". Das habe sich zuletzt im Oktober 2018 beim KAB-Diözesantag in Rosenheim gezeigt, bei dem Forster für seine Anträge keine Zustimmung erfahren habe und "krachend gescheitert" sei. Forster reagierte seinerseits mit einer Stellungnahme auf die Berichterstattung über seinen Ausschluss aus der ÖDP-Fraktion. In dem Schreiben, in dem er über sich selbst in der dritten Person als "der Forster" spricht, heißt es: "Es geht ihm in erster Linie darum, neues Denken zuzulassen, alte Feindbilder abzubauen und die Gesellschaft insgesamt voran zu bringen." Dazu gehöre für ihn auch: "Der Forster stellt Beiträge und Positionen der AfD zur Diskussion."

Sein Ausschluss geht auch auf eine von ihm im Namen der KAB organisierte Veranstaltung mit AfD-Mitglied Rainer Rothfuß in Dorfen zurück. Für die ÖDP war das auch deshalb peinlich, weil Forster zugunsten der von der AfD vereinnahmten KAB-Veranstaltung einen Wahlkampfabend der ÖDP sausen ließ, bei dem er sich als Bezirkstagskandidat hätte vorstellen sollen. Der KAB-Diözesanvorstand distanzierte sich damals mit einer Erklärung von Forsters Veranstaltung.

Forster wirft in seiner jüngsten Stellungnahme seinen Kritikern eine engstirnige Wahrnehmung vor: "Für manche Zeitgenossen sind Forsters Thesen steil, weil sie im medialen Einheitsbrei nicht mehr außerhalb der Box denken wollen oder können." Sein bevorzugtes Medium sind soziale Netzwerke wie Facebook, wo er sich offen als Freund des Erdinger AfD-Kreisvorsitzenden Wolfgang Kellermann präsentiert. Forster nimmt für sich in Anspruch, dass er sich nicht von diesem abgrenzen müsse, da "der Forster einen stabilen Wertekompass hat". Unterstützung erfährt er von seiner Stellvertreterin im KAB-Kreisvorstand, Ina Hallermann. Sie beklagt in einem Schreiben die "Diskriminierung" von Forster und AfD-Mitgliedern: "Es erinnert schon an DDR-Zeiten, wenn es angeprangert wird, dass man mit Leuten aus der 'falschen Partei' befreundet ist."