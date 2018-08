15. August 2018, 21:53 Uhr Justizvollzugsanstalt Tatverdächtiger in U-Haft

Polizei nimmt mutmaßlichen Vergewaltiger fest

Die Dachauer Polizei hat einen Mann fest genommen, der am 28. Juli auf offener Straße in Dachau versucht haben soll, eine Frau zu vergewaltigen. Auf den Zeugenaufruf der Polizei hin meldete sich am Freitagmittag ein Mann bei der Dachauer Inspektion und teilte mit, dass in einer Bäckerei am S-Bahnhof eine Person sitze, auf welche die Beschreibung des Tatverdächtigen passe. Die Polizei nahm den Mann fest. Er wurde mittlerweile vom Tatopfer identifiziert.

Die ihm zur Last gelegte Tat hatte sich am frühen Morgen des Samstags im Juli ereignet. Eine 33-jährige Frau war gegen vier Uhr morgens auf der Brucker Straße zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Dabei bemerkte sie, dass sie verfolgt wurde. Am Brahmsweg stellte die Frau den Mann zur Rede. Daraufhin riss dieser die Frau zu Boden, legte sich auf sie, berührte sie unsittlich und versuchte sie zu küssen. Die Dachauerin wehrte sich aber so heftig, dass der Mann von ihr abließ und flüchtete. Zusammen mit einem Bekannten verständigte die Frau die Polizeiinspektion Dachau. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren sofort alle Straßen in der Nähe des Tatorts ab, aber sie konnten den Mann, der in Richtung Webling geflüchtet war, nicht finden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nahm die Ermittlungen wegen versuchter Vergewaltigung auf und veröffentlichte eine Täterbeschreibung. Der mutmaßliche Täter ist 27 Jahre alt und hält sich derzeit illegal in Deutschland auf. Er wies bei der Polizei falsche Ausweisdokumente vor. Zur Sache äußerte er sich nicht und bestreitet die Tat. Nachdem jedoch die 33-Jährige den Festgenommenen anhand einer Auswahl an Lichtbildern als mutmaßlichen Täter identifiziert hatte, wurde von der Staatsanwaltschaft München II ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten beantragt. Er wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete. Er sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt.