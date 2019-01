21. Januar 2019, 21:58 Uhr Junges Talent der Stadtkapelle Erstklassige Nachwuchsmusikerin

Am Samstag fand in Eching der Verbandsentscheid des Solo-Duo Wettbewerbs Concertino des Musikbundes Ober- und Niederbayern (MON) statt. Für die Stadtkapelle nahm Linda Schenk am Euphonium teil. In Ihrer Altersgruppe erreichte die Neunjährige 97 von 100 Punkten und erhielt das Prädikat "mit ausgezeichnetem Erfolg". Linda Schenk ist Nachwuchsmusikerin der Stadtkapelle und wird von Nicola Hahn unterrichtet und darf nun auch am 24. März zum Landesentscheid in Marktoberdorf antreten.