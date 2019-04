24. April 2019, 22:03 Uhr Junges Jazz-Quartett Neue Spezies im Teich

Das junge Quartett "Tiktaalik" mit Luca Zambito aus Vierkirchen ist am Samstag beim Jazz e.V. zu Gast

Das für Freitag, 26. April, angekündigte Konzert beim Jazz e.V. Dachau in der Kultur-Schranne von Tiktaalik mit Luca Zambito und seinem Quartett aus Wien wurde auf Samstag, 27. April, verschoben. Luca Zambito, der Pianist aus Vierkirchen, bekannt aus der Bigband Dachau, studiert derzeit in Wien an der Musikhochschule. Dort lernte er seine Bandkollegen kennen. Oliver Marec am Saxofon, Clemens Rofner am Kontrabass und Simon Springer am Schlagzeug bilden zusammen mit Zambito am Klavier ein Quartett, in welchem traditionelle und moderne Jazzelemente verbunden werden.

Der Name der Gruppe, Tiktaalik, bedeutet in der Sprache der Inuit "großer Süßwasserfisch". Auf dessen Rolle in der Evolution der Tiere vom Wasser zum Land spielt der Name für die Musiker an, eine ständige Entwicklung und Suche nach neuen musikalischen Ideen. Ein weiterer Grund für die Namensgebung war für Oliver Marec der lautmalerische Klang, der ihn inspirierte. Der Zuhörer begibt sich mit "Tiktaalik" auf eine musikalische Reise zu energiegeladene Melodien und Rhythmen, gepaart mit ruhigeren Passagen. Die Gruppe spielt über Genre-Grenzen hinweg und findet im Laufe des gemeinsamen Musizierens einen Platz für die individuellen Stärken und Persönlichkeiten der einzelnen Musiker.

In der kompositorischen Arbeit setzt die Band ungerade Rhythmen und komplexe harmonische Strukturen zu eigenen Arrangements zusammen, um ihre Klangsprache hervorzubringen. Diese Ergänzung von eigenen Kompositionen durch frei improvisierte Stücke zeichnet das junge Quartett aus. So entsteht eine Entwicklung, ein Dialog, der die in der Namensgebung beinhaltete Evolution aufgreift.

Die Gruppe weckt die Freude auf den weiteren Verlauf des Programms, denn der Jazz e.V. feiert 20-jähriges Bestehen. In diesem Rahmen werden eine Vielzahl hochkarätiger Gästen erwartet. Die Jazz-Fans dürfen gespannt sein.