"Wir müssen draußen bleiben" steht auf einem Plakat, das an der Eingangstür zur Aula des Indersdorfer Gymnasiums hängt. Damit sind nicht, wie sonst üblich, Hunde gemeint, sondern Hass, Rassismus oder Antisemitismus - Begriffe, die ebenfalls auf dem Plakat zu finden sind. Für Besucher wird damit schon an der Eingangstür klar: Vorurteile und Diskriminierung sind am Indersdorfer Gymnasium unerwünscht. Das haben Schülerinnen und Schüler auch mit einer Aktionswoche deutlich gemacht, mit der sie sich gegen Fremdenfeindlichkeit wandten. Eine bundesweite Initiative hat ihr Engagement gewürdigt: Das Gymnasium trägt jetzt den Titel "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage".

"Wir wollten etwas gegen Diskriminierung machen und die Schülerinnen und Schüler für das Thema sensibilisieren", sagt die ehemalige Schülersprecherin Rebecca Vogt. Mit Sude Beveci und Lisa Haag, die ebenfalls der Schülermitverantwortung angehörten, nahm sie die Initiative vor zwei Jahren in die Hand. Im Juni 2018 organisierte das Team eine Aktionswoche, die im Zeichen des Grundgesetzes stand: Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft oder Religion benachteiligt werden. Schüler gestalteten Plakate gegen Diskriminierung, verzierten Fenster der Schule mit farbigen Handabdrücken oder organisierten ein Café, in dem es Essen aus verschiedenen Ländern gab. Hinter allen Aktionen stand die Botschaft: "Wir sind eine große Familie und müssen die Mauern der Abgrenzung einreißen", so Rebecca Vogt. Rassismus habe viel mit Vorurteilen zu tun. In der Gesellschaft gebe es die Tendenz, Menschen, die man nicht kenne, einen Stempel aufzudrücken. Auch sie selbst sei nicht davor gefeit. Vogt illustrierte dies an einem Beispiel. In der S-Bahn fiel ihr einmal ein Fahrgast auf, der auf sie einen seltsamen Eindruck machte. Als er sich setzte, bemerkte sie, dass er im Ohr ein Headset trug und sich völlig normal per Handy mit einem Gesprächspartner unterhielt. Sie habe den Mann ausgegrenzt, ohne ihn zu kennen, so Rebecca Vogt. "Mensch sein heißt aber offen zu sein. Dafür wollen wir ein Statement setzen."

Schulleiter Thomas Höhenleitner erinnerte an die jüngsten Beispiele fremdenfeindlicher Gewalt, die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder den Anschlag eines Rechtsextremisten auf die Synagoge in Halle. "Was ist das für ein Land, in dem es wieder politisch motivierte Morde gibt?", so Höhenleitner, "ein Land, in dem rassistische Äußerungen wieder gesellschaftsfähig werden?" Vor 1945 hätten sich die Deutschen nicht für die Demokratie eingesetzt, doch jetzt lehre das Grundgesetz, dass die Würde des Menschen unantastbar sei. Wie sich jetzt zeige, "haben viele Deutsche ihre Lektion nicht gelernt". Sich für Toleranz und Offenheit einzusetzen, erfordere Mut. "Wenn man sich nicht dafür einsetzt, verändert sich das politische Klima."

Das Indersdorfer Gymnasium müsse jeden Tag eine Schule gegen Rassismus sein. Er sei froh, dass die Schule ein klares Bekenntnis abgegeben habe. Mehr als 900 Schüler, Lehrer und Eltern hätten eine entsprechende Erklärung unterschrieben. "Es kommt auf jeden von uns an", mahnte Höhenleitner. Für Ron Otto, Regionalkoordinator der Initiative "Schule ohne Rassismus", ist es vor allem wichtig, dass die Aktion von Schülern angeregt wurde. "Es ist ein Projekt von Jugendlichen für Jugendliche", sagte er bei der Verleihung des Titels. Das Schild an der Schule erinnere immer daran, was man gegen Rassismus machen kann.