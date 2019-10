Visionen und konkrete Anregungen der Jugend für ihre Ortschaft Hebertshausen sind gefragt bei der Jungbürgerversammlung. Doch die Wunschliste, auf die Jugendpfleger Marco Neumeier schon einmal so provokativ wie motivierend das Stichwort "U-Bahn-Station" notiert hat, bleibt bis zum Ende der Veranstaltung fast leer. Enttäuschend, könnte man meinen. Doch weit gefehlt. Denn wirklich im Fokus stand heuer der Ort des Treffens: das nagelneue Jugendzentrum (Juz).

Ihr künftiges Zuhause konnten die jungen Leute erstmals besichtigen. Und in Gruppen-Workshops ging es konzentriert darum, für welche Aktivitäten das Juz künftig konkret genutzt werden soll, welche Ausstattung sich die jungen Leute wünschen und nicht zuletzt, wer aktiv beim Einzug helfen kann. "Denn das ist euer Haus", betonte Bürgermeister Richard Reischl (CSU). Und tatsächlich sprudelten hier die Ideen, zwei große Plakate wurden von den 20 Teilnehmern zugepflastert mit Vorschlägen und Anregungen. "Das sind wirklich tolle Ergebnisse, viele davon sind realistisch", betonte Jugendpfleger Neumeier.

Detailansicht öffnen Kreativschmiede: Bürgermeister Richard Reischl und Jugendreferentin Elke Fiedel sammeln Ideen der Jugendlichen. (Foto: Toni Heigl)

Noch steht ein Baugerüst um den ebenerdigen Neubau, der Zugang ist nur provisorisch über eine Baupalette möglich und das modern geflieste WC funktioniert leider noch nicht, wie Gastgeber und Rathauschef Reischl die jungen Leute sicherheitshalber gleich zu Beginn der Versammlung warnte. Doch auch wenn noch nicht alles fertig ist, war die Freude groß. Schließlich sind die jungen Leute seit Sommer 2016 ausquartiert aus ihrem früheren Treff im alten Feuerwehrhaus, das dem Neubau des Kinderhauses weichen musste. Seitdem diente ein Bauwagen mehr recht als schlecht als Provisorium für eine zunächst überschaubar kalkulierte Übergangszeit, die sich aber drei Jahre hinzog. Mehrfach wurde umgeplant, erst im Frühjahr konnten die Bauarbeiten starten für den 600 000 Euro teuren Neubau. "Ich bin wirklich gottfroh, dass das Jugendzentrum jetzt endlich dasteht", sagte die Jugendreferentin des Gemeinderats Elke Fiedel (CSU).

Gerade weil der Neubau also schon lange erwartet wird, besichtigten die jungen Leute nun interessiert ihr künftiges Reich. Das bietet neben den notwendigen Sanitär-, Lager- und Büroräumen zwei großzügige, helle und von allen Seiten ebenerdig zugängliche Aufenthaltsbereiche. Einer soll als eigentliches Jugendzentrum genutzt werden, mit Öffnungszeiten für verschiedene Altersgruppen betreut von den Jugendarbeitern, zu bestimmten Zeiten auch von jungen Leuten selbstverantwortlich verwaltet. Der zweite Raum kann für private Feiern und Partys gemietet werden und dient nebenbei dem nahe gelegenen Waldkindergarten als "Notunterkunft" bei stürmischen Wetterlagen.

Detailansicht öffnen Noch steht ein Baugerüst um den ebenerdigen Neubau, der Zugang ist nur provisorisch über eine Baupalette möglich. (Foto: Toni Heigl)

Mit dem neuen Juz stellt die Gemeinde nagelneue, aber leere Räume. "Alles andere soll die Jugend selbst machen", erklärte Reischl. Genau deshalb legten die jungen Leute auch kreativ los. Ausstattungswünsche wie Kicker, Billardtisch, Beamer, farbige Wände, Couch, Zimmerpflanzen oder Hängematte waren rasch notiert. Gemütlich soll es werden, hat jemand dazugeschrieben. "Wir brauchen LAN-Anschlüsse, dann organisieren wir LAN-Partys", sagte ein Teilnehmer.

Auch was die Nutzung des Gebäudes angeht, gibt es viele Ideen. Gemeinsam kochen, Geburtstag feiern, Fußball-Turniere - all das steht auf der Wunschliste. Einige Ideen entstehen erst noch, im Außenbereich wird die Gemeinde noch einen Soccer- und Beach-Volleyballplatz anlegen, kündigte der Bürgermeister an. Der war zwar ein wenig enttäuscht, dass von den 467 jungen Leuten im Alter zwischen zwölf und 21, die zum Treffen im JUZ eingeladen waren, nur 20 gekommen sind. Doch das Interesse werde sicher steigen, sobald das neue Juz tatsächlich seinen Betrieb in etwa vier Wochen aufnimmt, ist Jugendpfleger Neumeier und sein Kollege Max Büchl überzeugt.

Die anwesenden jungen Leute waren begeistert. "Das ist eine tolle Chance, alles selber mit aufzubauen, zu gestalten und Einfluss zu nehmen", freut sich die 17-jährige Fée, die im Juz auch neue Leute kennen lernen möchte. Partys feiern wollen Aimée und Fleur, während Pawel und Franzi sich einfach einen Ort wünschen, wo sie sich mit Freunden auf einen Spezi treffen können. "Momentan pilgern wird nämlich noch ins Juz in Röhrmoos", sagt Pawel. Persönliches Engagement zeigen, das ist dagegen das Ziel von Maximilian-Josef (20) und Nadine (18). Sie freuen sich über die Chance, dass künftig auch selbst verwaltete Öffnungszeiten geplant sind. "Wir möchten gerne Eigenverantwortung übernehmen." Eine Einstellung, die Rathauschef Reischl gefällt. Denn im neuen Jugendzentrum, das ist sein erklärtes Ziel, "soll die Jugend selbst aktiv werden."