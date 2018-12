12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Jugendtheater am Stadtwald Zurück in Nimmerland

Am dritten Advent und an Weihnachten zeigt des Jugendtheater am Stadtwald wieder eine Aufführung. Diesmal steht "Peter Pan" auf dem Programm - mit einem Mädchen als Käpt'n Hook

Von Jana Rick, Dachau

Am Vormittag des 24. Dezember sind die meisten Kinder sehr ungeduldig, und die Eltern wissen nicht, wohin mit ihnen. Für die Nachwuchsschauspieler des Stadttheaters gilt das nicht. Sie stehen am Heiligen Abend mittags auf der Bühne und das ist viel aufregender als stundenlang auf das Christkind zu warten. "Das gehört bei uns schon fast zur Tradition", sagt Daniela Rothe, Leiterin der Jugendbühne.

Im Januar hat sie mit den Kindern des Theaters am Stadtwald angefangen zu proben. Dieses Jahr wird "Peter Pan - Fliege deinen Traum" an den Adventswochenenden auf der Bühne zu sehen sein. Das Stück ist ein Musical für die ganze Familie nach James M. Barrie und erzählt die Geschichte von Peter Pan, dem Jungen der nie erwachsen werden möchte. Er nimmt die Geschwister Wendy, John und Michael aus dem tristen London mit in das fantastische Nimmerland, in dem man nur an etwas glauben muss, damit es passiert. Für die Kinder beginnt eine abenteuerliche Reise und zwar am "zweiten Stern rechts und dann immer der Nase nach". Dabei lernen sie die eifersüchtige Fee Tinkerbell kennen und müssen gegen böse Piraten kämpfen.

Alexander Langer, zweiter Regisseur, kam auf die Idee, die Geschichte mit den Kindern aufzuführen. Nicht nur die liebevollen Melodien überzeugte ihn bei seiner Wahl, sondern auch die vielen verschiedenen Rollen, die im Kinderbuchklassiker vorkommen. Rothe nennt es ein "sehr dankbares Stück" für die vielen Kinder, die Teil der Theatergruppe sind. 27 sind es dieses Jahr, und für das kommende gibt es bereits viele neue Anmeldungen. Rothe erzählt, dass nicht nur viele Jüngere nachkommen, sondern dass auch die Älteren dabei bleiben wollen. In der jetzigen Besetzung ist das jüngste Kind erst fünf Jahre alt, die Älteste 18. Sie alle verkörpern jetzt Indianer oder Piraten. Besonders beliebt bei den Mädchen war die Rolle der Fee Tinkerbell, gibt Rothe zu. Die Rollen zu vergeben, fiel ihr nicht leicht, die Jugendleiterin legt großen Wert darauf, die Kinder in ihrer Aufgabe weder zu über- noch zu unterfordern. Außerdem wechselt sie die Rollen von Jahr zu Jahr durch und achtet darauf, dass jedes Kind einmal eine wichtigere Rolle spielen darf. Der Held der Geschichte, Peter Pan, wird dieses Jahr von Thilo Oehler verkörpert. Der Elfjährige ist erst seit vergangenem Jahr in der Gruppe, er hatte aber auch schon in der Schule Theaterunterricht. Wegen der vielen Kinder besetzte Rothe dieses Jahr einige Rollen doppelt.

Am Stück verändert haben die beiden Regisseure allerdings nichts. Außer einer Kleinigkeit: "Captain Hook ist bei uns ein Mädchen." Das habe einfach am besten gepasst, schließlich sollen sich die jungen Schauspieler auch in ihrer Rolle wohlfühlen. Um die Kostüme kümmern sich wie schon seit vielen Theatergenerationen des ASV Fanny Lehmeier und Christl Thurner. Im September haben die begonnen, das passende Kostüm für jedes Kind zu finden und dieses bei Bedarf anzupassen. "Da ist die Nähmaschine wieder heiß gelaufen",erzählt Rothe. Und egal ob Regisseur, Kostümbildnerin oder Tinkerbell, sie alle werden bei der Premiere am 15. Dezember sehr aufgeregt sein. Rothe aber ist sich sicher, dass alles klappen wird, denn "die Kinder haben sehr hohe Ansprüche an sich selbst". Außerdem sei es einfach eine "super Gruppe". Wer also an Weihnachten genug vom Warten hat, kann Peter Pan auf seine spannende Reise ins Nimmerland begleiten. Nicht nur Kinder sind dazu eingeladen, sondern auch Erwachsene. Vor allem jene, die nie erwachsen werden (möchten).

Aufführungen gibt es am 16., 22., 23. und 24. Dezember (Heiligabend), jeweils um 13 Uhr zu sehen. Karten zu sechs Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr gibt es im Vorverkauf bei der Dachauer Rundschau, Konrad-Adenauer-Straße 27, Telefon 08131 / 518 10 sowie vor den jeweiligen Vorstellungen an der Tageskasse.