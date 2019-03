18. März 2019, 21:38 Uhr Jugendorganisation der Katholiken "Es geht um die Zukunft der Kirche"

Die Frühjahrs-Diözesanversammlung des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend befasst sich mit der Personalnot der Kirche, aber auch mit gendergerechter Sprache. Dachaus BDKJ-Vorstand Aaron Schweiger fordert zudem mehr Konsequenz bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen

Interview von Maximilian Kiessl

Hohe Würdenträger des Erzbistums München und Freising waren zur Frühjahrs-Diözesanversammlung des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) gekommen, darunter Generalvikar Peter Beer, Leiter der Verwaltung, Monsignore Klaus Peter Franzl, Leiter des Ressorts Personal, und Monsignore Thomas Schlichting, zuständig für den Bereich Seelsorge. Der BDKJ ist der Dachverband von 17 katholischen Jugendverbänden und vertritt deren Interessen. Worum es bei der Versammlung ging, über die Jugendarbeit und aktuelle Entwicklungen innerhalb der Kirche sprach die SZ mit dem Dachauer BDKJ-Vorstandsmitglied Aaron Schweiger.

SZ: Herr Schweiger, was waren die Themen auf der Diözesanversammlung?

Aaron Schweiger: Es ging es um nichts Geringeres als die Zukunft der Kirche. Die Kirche steht vor der Herausforderung, dass sie in zehn Jahren deutlich weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wird als heute. Einerseits erreichen in den kommenden Jahren besonders viele das Rentenalter, andererseits kommen nicht genug junge Leute nach, um die offenen Stellen zu besetzen. Deshalb hat das Erzbistum die "Personalstrategie 2030" entwickelt. Der Generalvikar und seine Kollegen haben auf der Versammlung die Pläne vorgestellt und mit uns über die Auswirkungen auf die Jugendarbeit diskutiert. In den Gesprächen wurde deutlich, wie wichtig es ist, dass auch in Zukunft genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen, die mit Engagement und Kreativität die Jugendlichen in den Pfarreien und Jugendverbänden begleiten. Die Jugendvertreter haben angeboten, an den Strategieprozessen mitzuwirken, um die Perspektive der Jugend einzubringen.

Auch in der Kirche ist Jugendarbeit wichtig: Ministranten treffen sich zum Feiern in Schwabhausen. (Foto: Annette Lueg/OH)

Gab es neben der Personalsituation noch andere interessante Punkte?

Der zweite inhaltliche Schwerpunkt der Versammlung war das Thema "genderneutrale Sprache". Nach einem sehr interessanten Impulsvortrag haben wir in Workshops verschiedene Möglichkeiten des genderneutralen Formulierens ausprobiert. Letztendlich haben wir uns zugunsten der Vielfalt auf keine feste Genderschreibweise wie zum Beispiel das Gender-Sternchen festgelegt. Der alltägliche Gebrauch wird ohnehin zeigen, welche Formulierungsvarianten sich durchsetzen werden. Eine dritte wichtige Angelegenheit war die Pilgerreise nach Israel. Die vom BDKJ organisierte Jugendreise wird voraussichtlich nächstes Jahr in der Fastenzeit stattfinden. Neben Kultur, Land und Leute steht natürlich auch die Besichtigung der biblischen Orte auf dem Programm.

Gibt es aktuelle Beschlüsse, die speziell den Landkreis Dachau betreffen?

Natürlich sind Themen wie etwa die genderneutrale Sprache auch für hier in Dachau relevant. Denn wir möchten alle jungen Menschen unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung ansprechen. Deshalb werden wir darauf achten, alle möglichen Texte - vom Flyer über den Bericht bis hin zur E-Mail - genderneutral zu formulieren. Ein anderes Projekt, das uns derzeit beschäftigt, ist die 72-Stunden-Aktion, die Ende Mai bundesweit stattfindet. Bei der dreitägigen Sozialaktion des BDKJ stellen auch Dachauer Jugendliche eigene Projekte auf die Beine, mit denen sie die Welt ein wenig besser machen möchten.

"Wir vernetzen engagierte Jugendliche über Pfarreigrenzen hinweg." BDKJ-Vorstand Aaron Schweiger (Foto: Toni Heigl)

In Bezug auf die Versammlung war von einem "Aufbruch statt Abbruch" die Rede. Bezieht sich das auch auf eine Neuausrichtung der Jugendarbeit?

Das bezieht sich in erster Linie auf unsere Einstellung zu den Veränderungsprozessen in unserem Erzbistum. Das Motto betont die neuen Möglichkeiten und Perspektiven anstatt wehmütig zurückzublicken und zu jammern. Wir erkennen die Realität an und gehen positiv gestimmt und voller Hoffnung in die Zukunft. Denn es liegt auch in der Hand der Jugend, die Zukunft mitzugestalten. Wenn es der Kirche gelingt, mit den knapper werdenden Ressourcen pragmatisch und sinnvoll umzugehen, starre Regelungen im Personalbereich zu flexibilisieren und Hierarchien zu reduzieren, habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass ein Aufbruch gelingen kann.

Welche Rolle spielt die Jugendarbeit innerhalb der Kirche und womit befasst sich der BDKJ hier in Dachau?

Die Jugend ist die Zukunft der Kirche und spielt deshalb eine besonders wichtige Rolle. Der BDKJ-Kreisverband Dachau vertritt die Interessen aller katholischen Kinder und Jugendlichen in unserem Landkreis und setzt sich für deren Belange in Kirche und Gesellschaft ein. Wir vernetzen engagierte Jugendliche über Pfarreigrenzen hinweg, veranstalten den jährlichen Landkreis-Ministrantentag und die Jugendwallfahrt zu Jugendkorbinian nach Freising. Kirchliche Jugendarbeit findet sowohl in den Jugendverbänden als auch in den MinistrantInnen- und Jugendgruppen der Pfarreien statt. Dort können junge Menschen den Glauben entdecken, Gemeinschaft erleben, ihre Freizeit sinnvoll gestalten und zusammen Spaß haben. Sie können Veranstaltungen und Projekte organisieren, sich dabei ausprobieren, neue Erfahrungen sammeln und sich persönlich weiter entwickeln. Über die Veranstaltungen in der eigenen Pfarrei hinaus organisieren die Jugendlichen beispielsweise die Sternsingeraktion und die Altpapiersammlung, mit deren Erlöse soziale Projekte unterstützt werden. Pfarreiübergreifend findet auch das Fußballturnier der Dachauer Pfarrjugenden statt.

Hat das Vertrauen der Jugendlichen in die Kirche angesichts der zahlreichen Missbrauchsskandale und dem Umgang damit gelitten?

Ich würde durchaus sagen, dass das Vertrauen gelitten hat. Es wäre auch verwunderlich, wenn es anders wäre. Die Vorkommnisse sind schockierend und skandalös. Dadurch, dass die katholische Kirche lange Zeit und immer wieder negativ in den Schlagzeilen war, ist der Vertrauensverlust - nicht nur bei den Jugendlichen - groß. Es ist an der Zeit, dass die Kirche endlich daraus lernt und vom Reden ins Handeln übergeht. Denn nur durch Transparenz und den konsequenten Umgang mit dem Thema kann die Kirche wieder etwas Glaubwürdigkeit zurückgewinnen.