19. April 2019, 22:00 Uhr Jugendmalwettbewerb Auszeichnungen für Kinderkunst

Strahlende Kindergesichter gab es nach dem 49. Internationalen Jugendmalwettbewerb der Volksbank Raiffeisenbank Dachau in der Grundschule in Petershausen. In allen ersten bis vierten Klassen wurden an die jungen Künstler der jeweils drei schönsten Bilder zum Thema "Musik bewegt" tolle Hauptpreise ausgelobt. Der Hauptgeschäftsstellenleiter Josef Stichlmair verteilte auch Trostpreise. Der Malwettbewerb "jugend creativ" wurde in 36 Schulen im Landkreis durchgeführt. Es nahmen rund 7 500 Kinder und Jugendliche daran teil.