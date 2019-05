10. Mai 2019, 22:05 Uhr Jürgen Junghans gewählt FDP-Ortsverband für Petershausen

Die FDP hat einen neuen Ortsverband gegründet - am 8. Mai in Petershausen. Unter der Wahlleitung des Kreisvorsitzenden Christian Stangl aus Haimhausen und seiner beiden Vorstandskollegen Frank Sommerfeld und Sebastian Hinsch, beide aus Dachau, wurde ein dreiköpfiger Ortsvorstand gewählt. Zum Verbandsvorsitzenden wählten die Anwesenden einstimmig Jürgen Junghans, 49 Jahre alt. Junghans ist parteiloser Gemeinderat in Petershausen und gehörte früher der CSU-Fraktion an. Er ist Mitarbeiter des Bauhofs und zweiter Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Petershausen. Zum stellvertretenden Ortsvorsitzenden wurde Franz Donnert, 27, gewählt, der für eine Münchener Bank als Immobilienmakler tätig ist. Als Schriftführerin fungiert fortan Susanne Junghans, 56. In seinem Schlusswort wagte der neue Chef der Petershausener Liberalen, Jürgen Junghans, einen Ausblick auf die Kommunalwahlen im März 2020 und kündigte an, im Sinne einer vernünftigen Politik der Mitte, die dem Wohle aller Bürger vor Ort verpflichtet sei, in den nächsten Monaten "voll angreifen" zu wollen.