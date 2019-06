3. Juni 2019, 22:04 Uhr Jubiläum Schauübungen der Wasserwacht

Die Wasserwacht am Karlsfelder See veranstaltet am Pfingstsonntag, 9. Juni, von 10 bis 19 Uhr einen Tag der offenen Tür. In der Hütte am Ufer des Sees beim Restaurant Paulaner Seegarten können sich die Besucher über die Aufgaben- und Einsatzgebiete der Wasserwacht informieren. Die Aktiven präsentieren den Zuschauern auch interessante Schauübungen. Der Tag der offenen Tür findet anlässlich des 130-jährigen Bestehens statt, das der BRK Kreisverband Dachau heuer feiert.