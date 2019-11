Vor 60 Jahren ist die BRK-Ortsgruppe Odelzhausen ins Leben gerufen worden. Die Bereitschaft feierte dieses Jubiläum mit vielen Honoratioren und Weggefährten bei einem Festakt im Florianstüberl in Unterumbach. Odelzhausens Bürgermeister Markus Trinkl lobte das ehrenamtliche Team des Bayerischen Roten Kreuzes in der Gemeinde als "eine Bereitschaft, die viel leistet und sich durch hohes Engagement auszeichnet". Vor allem in der guten Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr liege eine große Stärke. Landrat Stefan Löwl würdigte die Gründung der Ortsgruppe aus dem Wunsch nach Kameradschaft und dem Gedanken des Helfens. Der BRK-Kreisvorsitzende Bernhard Seidenath unterstrich diesen Aspekt: "Das Wichtigste sind die Menschen, die in der Bereitschaft Dienst tun, sich engagieren und anderen helfen wollen."

Im Gedenken an den Gründer der Ortsgruppe Odelzhausen hatte Bürgermeister Trinkl neben einem Scheck zur Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer auch ein Straßenschild dabei. Laut Gemeinderatsbeschluss wird Jürgen Koch, Arzt und Initiator der Ortsgruppe, ein Fußweg gewidmet. Wegen seiner raschen Hilfe und Entscheidungskraft wurde er auch als "Engel der Autobahn" bezeichnet, berichtete Gründungsmitglied Karl Asum.

Die BRK-Ortsgruppe Odelzhausen wurde am 26. Oktober 1959 ins Leben gerufen. Die BRK-Mitglieder Ernst Hammer und Michael Renner hatten sich mit dieser Bitte an Jürgen Koch gewandt. Sie erkannten die Notwendigkeit einer ortsnahen Notfall-Versorgung und der Arzt erledigte die nötigen Schritte. Neben Josef Heckenstaller und Karl Asum waren auch noch Paul Reil, Max Merk, Albert Hiebler, Hermann Feiter sowie einige Frauen an der Gründung beteiligt. Die Autobahn A 8 war damals zwar noch nicht ausgebaut, aber die Einsätze im Gemeindegebiet waren von Anfang an hoch. "Einen eigenen Notarzt gab es damals allerdings noch nicht", berichteten Karl Asum und Josef Heckenstaller. Das ehrenamtliche Engagement trug bald Früchte. 1960 bekam die Ortsgruppe Odelzhausen den ersten eigenen Sanitätswagen, einen VW T1. Seitdem ist die BRK-Bereitschaft aus der notfallmedizinischen Versorgung der Gemeinde und der umliegenden Region nicht mehr wegzudenken.