21. August 2018, 21:50 Uhr Jubiläum Dorffest erinnert an Klostergründung

Seit Jahresbeginn wird in der Gemeinde an der A 8 ein besonderes Jubiläum gefeiert: Die Gründung des Klosters Taxa vor 400 Jahren. Im Rahmen der Kloster-Taxa-Veranstaltungsreihe richtet die Dorfgemeinschaft am kommenden Sonntag, 26. August, ein großes Dorffest aus. Es beginnt um zehn Uhr mit einem feierlichen Festgottesdienst vor der Kapelle Maria Stern in Taxa. Anschließend wird das Jubiläum bei einem Mittagessen sowie mit Kaffee und hausgemachten Kuchen gefeiert. "Alle Einwohner aus Odelzhausen und den anliegenden Gemeindebereichen sind herzlich eingeladen", fordert Sprecher Edgar Hiller zum Besuch des großen Dorffests auf.