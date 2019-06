21. Juni 2019, 22:21 Uhr Joscho Stephan Moderner Gypsy Swing

Wie kein anderer prägt Joscho Stephan mit seinem Spiel den modernen Gypsy Swing: Durch seinen authentischen Ton, mit harmonischer Raffinesse und rhythmischem Gespür, vor allem aber mit atemberaubender Solotechnik hat sich Stephan in der internationalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt. Er interpretiert die Musik des Gypsy Swings neu, ohne seine künstlerischen Wurzeln zu verleugnen. Dabei zeigt sich der Virtuose auf seiner Maccaferri-Gitarre als origineller Interpret und fantastischer Solist, der mit explosiver Dynamik, feinsten Nuancen und überraschenden Phrasierungen seinen Ruf als origineller Neuerer des Genres festigt. Zusammen mit Günter Stephan an der Rhythmusgitarre und Max Schaaf am Kontrabass ist er am Freitag, 28. Juni, um 20 Uhr in der "Alten Brauerei Stegen", Landsberger Straße 57, in Inning am Ammersee zu Gast. Einlass in den Konzertsaal ist von 19.30 Uhr an Tischreservierung im Restaurant von 17 Uhr an, Telefon 08143 / 997 64 31. Vorverkauf direkt in der Alten Brauerei Stegen oder online per E-Mail an info@beer-and-guitar.com, www.beer-and-guitar.com oder www.alte-brauerei-stegen.bayern. Das Ticket kostet 18 Euro.