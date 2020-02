Mehrere unbekannte Täter haben in der Johann-Ziegler-Straße an fünf geparkten Pkw die Außenspiegel beschädigt und sind anschließend unerkannt geflüchtet. Diese Beobachtung hat laut Polizei am Mittwoch gegen 21.20 Uhr ein Zeuge gemacht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Dachau unter der Nummer 08131/561-0 erbeten.

