9. Mai 2019, 22:11 Uhr Jobsuche Wege zurück ins Arbeitsleben

Wer nach einer Phase der Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen wieder in die Berufstätigkeit zurückkehren will, sollte sein berufliches Comeback gut vorbereiten. Informationen zum örtlichen Arbeitsmarkt und Tipps zur Beschäftigungssuche, zu Arbeitszeitmodel-len und Kinderbetreuungsmöglichkeiten erhalten Interessierte beim Vortrag "Zurück in den Beruf" am Donnerstag, 16. Mai, im Arbeitsamt in Dachau. Auch das Thema Weiterbildung und die Fördermöglichkeiten der Agentur für Arbeit stehen auf dem Programm. Der Vortrag beginnt um 9 Uhr im Raum 112, erster Stock der Agentur für Arbeit Dachau in der Münchner Straße 61a. Dauer bis etwa halb zwölf. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen: www.arbeitsagentur.de/freising.