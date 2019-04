29. April 2019, 21:23 Uhr Job und Ausbildung Angebote und Chancen für alle

JOB 2019 bietet Informationen für Berufseinsteiger und Azubis

Der Berufsinformationstag des Arbeitskreises Schule und Wirtschaft findet in diesem Jahr am Samstag, 4. Mai, unter dem Titel JOB 2019 in Dachau statt. Von neun bis 15 Uhr gibt es in der ASV-Halle in der Gröbenrieder Straße 21 viele Informationen zur Berufswahl. Neben Vorträgen zum Finden der eigenen Stärken und zur Bewerbung können Berufseinsteiger ihre Bewerbungsmappen checken lassen und sich an den rund 60 Informationsständen von Kammern, Innungen und regionalen Unternehmen über deren Ausbildungsangebote informieren. Weiterführende Schulen sind vertreten und es gibt auch Angebote zum Dualen Studium. Beim "Azubi-Speed-Dating" können junge Leute in kurzer Zeit herausfinden, welche Ausbildungen zu ihnen passen. Die Anmeldung ist unter www.job-dachau.de möglich. Und wer Fragen zur JOB 2019 korrekt beantwortet, kann mit etwas Glück ein iPad gewinnen.

Ein besonderes Augenmerk liegt laut einer Presseinformation der beiden Arbeitskreis-Vorsitzenden, Sparkassenvorstand Herman Krenn und Schulamtsleiter Albert Sikora, in diesem Jahr auf dem sogenannten Mint-Bereich. Der Begriff Mint steht dabei für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, und der Arbeitskreis Schule und Wirtschaft freut sich, dass sich der Mint-Campus Dachau wieder auf der JOB 2019 engagiert. "Heute geht in keinem Beruf mehr etwas ohne Fähigkeiten in Mint-Fächern", meint Mint-Projektleiterin und Kreisrätin Eva Rehm (CSU). "Zum Beispiel muss jeder Heizungsbauer auch fit in Steuerungselektronik sein. Deshalb wollen wir im Mint-Campus bei Kindern und Jugendlichen aller Schularten frühzeitig die Lust an technischen Themen wecken." Allein im vergangenen Jahr haben die Trainerinnen und Trainer über 3600 Stunden Ehrenamtszeit investiert. Eva Rehm und ihre Mitstreiter sind froh, dass der Landkreis Dachau dieses wichtige Bildungsprojekt gemeinsam mit den Gemeinden gestartet hat und fördert. Über den vor zwei Jahren gegründete Förderverein unterstützen inzwischen auch Firmen und Handwerker sowie Einzelpersonen den Mint-Campus Dachau personell, ideell und finanziell.

Eva Rehm ist die Förderung von Mädchen ein besonderes Anliegen. "Ich bin froh, weil wir im letzten Jahr eine Anmeldequote von 30 Prozent Teilnehmerinnen bei unserem Angebot hatten", berichtet Eva Rehm zufrieden, bedauert jedoch gleichzeitig, dass heute noch manche Mütter ihren Töchtern ein vorhandenes Interesse an Mint-Themen ausreden wollen. "Ich beobachte öfter, dass Mütter ihre Söhne zum Anfängerkurs bringen. Die Schwester, die ebenfalls gerne mitmachen möchte, jedoch mit dem Argument 'Das ist nichts für dich!' nicht bleiben darf." Kenntnisse in Mint-Fächern würden heute jedoch überall benötigt, glaubt Rehm. "Und Mädchen können das genauso gut wie Jungs." Deshalb engagiert sie sich mit dem Mint-Campus auf der JOB 2019 in Dachau. Dort kann man das Interesse von Jungs und Mädchen gleichermaßen erkennen und auch die Fragen der Eltern beantworten. Der Mint-Campus wird neben dem Stand der Schreinerinnung zu finden sein. Denn längst ist klar: Mint ist nicht nur wichtig für Studienfächer und Ingenieurberufe, sondern für wirklich alle.