Zum dritten Mal veranstaltet die Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG in Kooperation mit der Tennisabteilung des ASV Dachau die "VR Bank Dachau Open". Unter der Schirmherrschaft des Bankvorstandes Thomas Höbel wird das Tennisturnier für Damen und Herren von Freitag, 7. September, bis Sonntag, 9. September, auf den Sandplätzen des ASV Dachau ausgetragen. Witterungsbedingt können die Begegnungen in umliegende Hallen verlegt werden. Es handelt sich um ein offenes Tennisturnier. Teilnahmeberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler mit gültiger Lizenz des DTB sowie einer gültigen Leistungsklasse. "Eine Bankzugehörigkeit ist ausdrücklich nicht notwendig", betont Bankmitarbeiter Michael Reischl. Er organisiert und leitet mit Thomas Gerstner vom ASV Dachau die VR Open. "Wir freuen uns, dass die Teilnehmerzahlen stetig steigen. Bis jetzt haben wir rund 80 Anmeldungen. Sport bringt die Menschen zueinander. Nachdem unser VR Firmen- und Behördenlauf zu einer festen Einrichtung in der Region geworden ist, liegt es uns am Herzen, auch den Tennissport zu unterstützen und zu fördern", betont Vorstandssprecher Thomas Höbel. Die Konkurrenzen im Einzel: Herren / Damen, Herren 40 / Damen 40, Herren 50 / Damen 50, Herren 60/ Damen 60 sowie Herren 70. Alle Ergebnisse fließen in die Leistungsklassen-Profile der Spieler ein. Turnierbeginn ist am Freitag, 7. September, um 15 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils ab 9.30 Uhr. Die Siegerehrung findet am Sonntag, 9. September, unmittelbar nach den Endspielen um 16 Uhr statt.