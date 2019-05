8. Mai 2019, 22:23 Uhr Jetzt anmelden Laien und Profis auf der Bühne

Hoftheater bietet Workshops in Theater, Tanz und Technik an

Wer Lust hat, einmal Theaterluft zu schnuppern, ist ins Hoftheater Bergkirchen eingeladen. Begleitend zu seiner Inszenierung "Ein Sommernachtstraum" für den "Musikalischen Theatersommer Bergkirchen" in Lauterbach, werden kostenlose Workshops zum Thema Theater (Schauspiel), Tanz oder Technik angeboten. Hier werden mit und von den Profis des Hoftheaters erste Grundlagen in einem der drei Bereiche erworben. Zum Abschluss des jeweiligen Workshops erfolgt der Sprung auf beziehungsweise hinter die echte Theaterbühne. Als Teil des Ensembles können die Laien dann bei den Aufführungen des Sommernachtstraums mitwirken. Teilnehmen kann jeder, der älter als 16 Jahre ist.

Die Leitung des Schauspielkurses übernimmt der Schauspieler und Regisseur Ansgar Wilk. Er vermittelt zunächst erste szenische Grundlagen und erarbeitet dann mit den Teilnehmern verschiedene Typen und Figuren aus dem "Gefolge der Königin Titania und des Oberon" aus Shakespeares Sommernachtstraum. An weiteren Abenden können die Teilnehmer den Profis bei ihren Proben über die Schulter schauen und später selbst mitmachen. Unter Ansgar Wilks Anleitung und der Regie von Theaterleiter Herbert Müller, der den Sommernachtstraum inszeniert, werden dabei die Kursteilnehmer nach und nach in das Stück "eingebaut". Als Teil des Hoftheater-Ensembles finden gemeinsam die Endproben und die Aufführungen im Juli und Anfang August statt.

Die Abteilung Tanz übernimmt die Musicaldarstellerin, Choreografin und Tanzpädagogin Annalena Lipp. Sie vermittelt hier erste Grundlagen in modernem Bühnentanz. In Bewegungsstudien werden die Teilnehmer zunächst an das Thema herangeführt. Anschließend werden zwei kleine Choreografien für einen "Tanzauftritt der Elfen" und einen "Rüpeltanz" der Handwerker im Stück erarbeitet.

Was wäre das Theater ohne Bühnenbild, Scheinwerfer, spannende Lichteffekte oder einen ausfeilten Sound? Der Workshop Technik unter der Leitung von Wer sich für die Bühnen-, Beleuchtungs- und Tontechnik des Sommertheaters interessiert, ist angesprochen. In einem ersten Treffen erläutern der Kursleiter, die Bühnenbildnerin Ulrike Beckers und Regisseur Herbert Müller die Möglichkeiten, sich im Sommerteam zu beteiligen. An weiteren Abend werden den Teilnehmern Grundlagen der Theatertechnik vermittelt.

Der Tanzkurs beginnt am Montag, 13. Mai, der Theaterkurs startet am Mittwoch, 15. Mai, und der Technikkurs am Donnerstag, 16. Mai. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Hoftheater Bergkirchen, Mühlstraße 8a. Die Anmeldung erfolgt unter 08131/32 64 00 oder mail@hoftheater-bergkirchen.