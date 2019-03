13. März 2019, 22:12 Uhr Jetzendorf Osterferien auf dem Schafflerhof

In den Osterferien 2019 bietet Verein Echo auf der inklusiven Naturstation Schafflerhof in Jetzendorf wieder Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche an. Noch gibt es Plätze. Die Anmeldung für die Osterferienprogramme geht noch bis zum 1. April unter office@echo-ev.de oder per Telefon unter 08131-275186. Naturerlebnistage mit Ponys und Pferden auf der Naturstation Schafflerhof stehen ebenso auf dem Programm, wie Pflanzaktionen. Die Kinder, die beim Ponyabenteuer dabei sein wollen, verbringen einen Tag mit Ponys, Schafen und Kaninchen, lernen den Umgang mit den Tieren kennen. Außerdem erkunden sie die Natur auf dem Hof und in dessen Umgebung. Das Abenteuer findet am 23. und 24. April, jeweils von 8 bis 16 Uhr statt und richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 14 Jahren. Es kostet 40 Euro pro Tag. Der Schafflerhof liegt bei Petershausen.

Außerdem sät und pflanzt die "Bärlauchbande" gemeinsam im Bauerngarten. Geplant ist auch ein Streifzug durch die Natur, um nach leckeren Frühlingspflanzen zu suchen. Dann wird gemeinsam gekocht und am Lagerfeuer gegessen. Die Aktion findet am 25. und 26. April, jeweils von 8 - 16 Uhr statt. Sie ist ebenfalls für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 14 Jahren gedacht. Pflanzen und säen ist jedoch um einiges günstiger als ein Tag mit Tieren. Das Angebot kostet lediglich 8 Euro pro Tag. Auch diese Aktion ist an der Naturstation Schafflerhof bei Petershausen. In beiden Fällen müssen die Kinder selbst anreisen.

Das Programm wird übrigens vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefordert. Weitere Informationen zu den Osterferien angeboten sind im Internet unter www.echo-ev.de. zu finden.