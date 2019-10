Eine Person kommt ins Krankenhaus, in die Notfallambulanz. Zunächst ist nicht ganz klar, was ihr fehlt und wie dringend sie ärztliche Hilfe benötigt. Diese Situation ereignet sich täglich in deutschen Krankenhäusern, viele Notaufnahmen sind überlaufen. Im Helios Amper-Klinikum in Dachau wurden im vergangenen Jahr 32 500 Patienten behandelt. Die Zahl der Notfallpatienten steige jedes Jahr um bis zu vier Prozent, sagt Oberarzt Alexander von Freyburg, der die Nothilfe leitet. Allerdings kommen nicht nur Patienten, die akut Hilfe brauchen, sondern immer öfter auch "Patienten mit geringen Beschwerden", beklagt Pressesprecherin Pia Ott.

Typische Beispiele dafür seien, so von Freyburg, Patienten mit chronischen Beschwerden, die in die Notfallhilfe kämen, weil sie keinen ambulanten Termin bekämen. Und dann gäbe es noch die Patienten mit "zum Beispiel Erkältungen, in die Nothilfe kommen, weil sie einen medizinischen Notfall vermuten und der Hausarzt gerade nicht offen hat". Mit solchen Fällen steht die Dachauer Klinik nicht alleine da. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat im Juli einen Arbeitsentwurf für ein Gesetz an die Länder verschickt, das die Notfallhilfe in Zukunft entlasten soll.

Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass gemeinsame Notfallleitstellen geschaffen werden könnten. Die sollten telefonisch erreichbar sein, sowohl unter der Nummer 112 als auch unter der 116 117, unter der Patienten derzeit den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen erreichen. Die Notfallleitstellen sollten dann eine Ersteinschätzung vornehmen. Je nachdem, wie die ausfällt, werde der Patient an eine Arztpraxis, einen Rettungsdienst oder ein integriertes Notfallzentrum (INZ) vermittelt. Und genau diese Notfallzentren sind ebenfalls Teil der Idee des Bundesgesundheitsministers. Bestimmte Krankenhäuser sollen sie einrichten, in den Zentren würden dann eine qualifizierte Ersteinschätzung und die Erstversorgung stattfinden. Dabei sollten der ärztliche Bereitschaftsdienst der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung und die Notaufnahme des Krankenhauses in einer zentralen Anlaufstelle zusammengefasst werden. Welche Krankenhäuser solche Notfallzentren erhalten, würden die Länder über ihre Notfallversorgungsplanung festlegen; wo sich das nächste für den Patienten befindet, darüber sollten die Krankenkassen informieren.

Am Klinikum in Dachau befürwortet man die Vorschläge des Bundesgesundheitsministers nur teilweise. Der Vorschlag für gemeinsame Notfallleitstellen sei gut. Der Patient habe dann einen zentralen Ansprechpartner, an den er sich wenden könne. Gleichzeitig könne dort bereits eine Einschätzung erfolgen, ob der Patient in eine Notaufnahme gehöre oder nicht, sagt Ott. Auch die Idee integrierter Notfallzentren befürworte man im Prinzip. Allerdings spreche man sich dafür aus, dass diese nur von den Krankenhäusern betrieben werden soll.

Kritik gibt es auch an der geplanten Vergütung ambulanter Behandlungen von Notfällen. Der Entwurf sieht vor, dass die Krankenhäuser, die kein integriertes Notfallzentrum sind, nur die Hälfte bekommen. Viele Patienten würden aber durchaus selber entscheiden, wo sie in die Notaufnahme gehen. Diese dann ohne Arztkontakt wieder wegzuschicken, sei fahrlässig, sagt Ott.

Auch von der Kassenärztlichen Vereinigung kam bereits Kritik. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sagte bereits im Juli, dass ein dritter, neuer Sektor der falsche Ansatz sei. Vielmehr sei es wichtig, vorhandene und bewährte Strukturen zu bündeln. Zwischen den Helios Amper-Kliniken und den Bereitschaftspraxen der Kassenärztlichen Vereinigung gäbe es, da wo es möglich ist, bereits eine enge Zusammenarbeit, sagt Kliniksprecherin Ott. In Dachau sitzt eine Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern gegenüber der Notfallambulanz.

Die Klinik in Dachau verzeichnet dieses Jahr eine erneute Steigerung der Notfallpatienten um drei Prozent, erklärt von Freyburg.