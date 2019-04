2. April 2019, 21:49 Uhr Jeden Montag Sommertraining für Nordic Walker

Der Dachauer Nordic Walking Treff beginnt am Montag, 8. April, mit seinem Sommertraining. Treffpunkt ist von da an jeden Montag am Parkplatz des Landratsamts gegenüber vom Finanzamt um 19 Uhr. Stöcke können ausgeliehen werden. Doch die Teilnehmer sollten sich unter Telefon 08131/71379 anmelden.