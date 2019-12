Der Trompeter Jörg Hartl, Gründer der Bigband Dachau, ist in der kommenden Woche mit einem ungewöhnlichen Klassik-Jazz-Crossover-Projekt zu erleben. Mit dem Bastian Walcher Quartett und Cathrin Lange stellen sie ihre neue CD "Arien, Jazz und Zimtsterne" auf Konzerten in München, Augsburg und Regensburg vor. Cathrin Lange und das Bastian Walcher Quartett arbeiten seit Frühjahr 2019 für dieses Projekt zusammen und gehen dabei folgenden Fragen auf den Grund: Wie kitzelt man den Swing aus Händel-Arien oder einem weihnachtlichen Bach-Choral? Wie viel Soul steckt in "Es ist ein Ros' entsprungen"? Könnte Maria im Dornwald auch einen Jazz-Waltz tanzen?

Spätestens bei den Studio-Aufnahmen zur CD im Oktober wurden alle Antworten gefunden, sie liegen im spielerischen Crossover aus Barockmusik und Jazz und im konsequenten Verzicht auf Berührungsängste. Musikalische Genres, die normalerweise weit auseinander liegen, verbinden sich zu einem überraschenden, eigenen Stil. Cathrin Langes glockenklare Belcanto-Stimme wird umgarnt von elektrisierenden Jazz-Arrangements.

Das Bastian Walcher Quartett gründete sich im Jahr 2009 in der bis heute bestehenden Besetzung. Die vier Profimusiker Bastian Walcher (Piano), Jörg Hartl (Trompete), Andreas Bauer (Bass) und Joachim Holzhauser (Schlagzeug, Vibrafon) vereinen höchstes künstlerisches Niveau mit großer Spielfreude und fantastischen Improvisationen. Bisher hat die Gruppe zwei CDs veröffentlicht, nämlich "Daddy, what is God's Last Name" (2012) und "Letter from Home" (2016).

Die Konzerttermine: Montag, 16. Dezember, 19 Uhr: München, Black Box im Gasteig; Mittwoch, 18. Dezember, 19.30 Uhr: Augsburg, Parktheater im Kurhaus Göggingen; Donnerstag, 19. Dezember, 19 Uhr: Regensburg, Sankt Wolfgang.