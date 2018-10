5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Jazz-Konzert Meditatives Spiel, leiser Abgang

Das Trio Stetson-Fox-Dunn eröffnet die Herbstkonzertreihe des Jazz e.V. Die Amerikaner spielen technisch imposant, lassen manche Zuhörer aber auch etwas ratlos zurück

Von Andreas Pernpeintner, Dachau

Wer die Vorankündigungen gelesen hatte, dürfte zum Auftakt des Dachauer Jazzherbstes mit kraftvollen Erwartungen zum Jazz e.V. in die Kulturschranne gewandert sein. Was war nicht alles über das amerikanische Trio Stetson-Fox-Dunn um den Saxofoninsten Colin Stetson zu lesen: Hypno-Jazz-Metal spielen die Herren, im Oscarprämierten Film "12 Years a Slave" ist ein Stück Stetsons zu hören, die Musik zum Horrorstreifen "Hereditary" hat er sogar alleine verantwortet. Dazu das vom Rock geprägte Schlagzeugspiel von Greg Fox und mit Trevor Dunn ein Bassist, der sich im härteren Genre ebenfalls bestens auskennt. Das ließ beinahe die Annahme zu, hier würde die Erinnerung an den schwedischen Baritonsax-Berserker Mats Gustafsson - mit dem Stetson auch schon gemeinsam musizierte - in Stücke geschossen, immerhin hat Stetson mit dem Bass-Saxofon noch die deutlich größere Knarre im Anschlag.

Es kommt anders. Sicherlich, allein das Umhängen des Bass-Saxofons ist eine körperliche Leistung. Und es hat etwas Urgewaltiges, wie Stetson diesem Instrument mit steter Zirkulationsatmung wabernde Arpeggio- und Tremolo-Gebilde entlockt. Das klingt düster und lässt enorme Kraft erahnen. Der Punkt ist nur: Es bleibt auf eigentümliche Weise bei der Ahnung. Es brodelt, die Hitze nimmt zu - aber die Eruption bleibt aus, das brüllende Monster bleibt in seiner Höhle.

Ob das nun in den gedeckten Klangeigenschaften des Bass-Saxofons begründet ist - und in der Anstrengung, es überhaupt mit dieser Intensität zu spielen -, ob es an der etwas schwächlichen Mikrofon-Klangverstärkung liegt, daran, dass Dunn keine prägnante Bassgitarre, sondern einen Kontrabass spielt, oder daran, dass die Musiker in ihrer Gestik eine eher lässige Spielhaltung an den Tag legen, ist letztlich einerlei. Man muss sich darauf einlassen, dass dieses Konzert ein anderes ist, als man vielleicht dachte. Wenn das gelingt, wenn man die Hoffnung auf das Fortissimo zugunsten eines kernigen Mezzofortes aufgibt, gibt es Beeindruckendes zu entdecken und zu hören.

Dann erweist es sich zum Beispiel als hervorragende Entscheidung, dass Dunn einen Kontrabass spielt - und das oft mit gestrichenem Bogen. Stetsons tiefes Grübeln erhält auf diese Weise zusätzliche Klangfülle. Andere Passagen wirken geradezu filigran: Stetson greift zwischenzeitlich zum Tenorsaxofon, was die Düsternis natürlich merklich reduziert, Fox und Dunn erschaffen dazu eine frische Rhythmik.

Überhaupt gilt es die Bedeutung, die Schlagzeuger Greg Fox im Klangkollektiv zukommt, hervorzuheben: Die Präzision, mit der er seine rhythmischen Kulissen zusammenbaut, ist frappierend. Alles an seinem Musizieren ist stete, geschwinde Bewegung. Rhythmische Reduktion, Einsatz von weichen Schlägeln, um auf den Becken singende Klanggebilde zu erzeugen, das alles gibt es bei ihm kaum oder gar nicht. Fox' Spiel baut auf virtuosen Klein- und Kleinstereignissen auf. Das ist klanglich und spieltechnisch sehr imponierend. Obendrein ist es Fox, dem die Aufgabe zukommt, die unablässig dahinfließende Darbietung mit markanten Tempowechseln dramaturgisch fasslich zu strukturieren.

Der stärkste Moment des Konzerts stellt einen Bruch mit der bisher gezeigten Stilistik dar: Plötzlich stellen alle drei Musiker ihr unablässiges Ostinatospiel ein. Der Rhythmus kommt nun wirklich einmal zum Erliegen, Fox greift zur Elektronik und spielt hintergründige Stimmensamples ein. Stetson hat ein Kehlkopfmikrofon umhängen. So mischt sich auch seine Stimme zum Saxofon, und gemeinsam mit Dunns Basslinie entsteht eine tiefe, fast meditative dreistimmige Melodik. Das ergibt einen wunderbaren Klangeindruck zum Ende des ersten Sets - und so fällt in Erwartung der zweiten Hälfte auch der beglückte kurze Applaus aus.

Nur muss man dann überrascht feststellen, sich in der Pause wähnend, dass dieser besondere Moment nach rund einer Stunde bereits das Ende des ganzen Konzerts markierte. Von den Musikern nicht ein Wort ans Publikum. Aus. Vorbei. Schwach.

Weitere Jazz e.V.-Konzerte: Samstag, 27. Oktober, Gschlössl/Pöschl/Cavenati. Sonntag, 18. November, Samuel Blaser mit Marc Ducret und Peter Bruun. Freitag, 30. November, Dsilton. Beginn in der Kulturschranne Dachau jeweils 20 Uhr. Karten an der Abendkasse oder unter www.jazzev.de