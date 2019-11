Am Freitag, 8. November geht "music at the basement" in die zweite Runde. Zu Gast im Gewölbekeller der Sparkasse Altomünster sind nochmals die Jazz-Big-Band-Formation PiJazzer mit Musikern aus Pipinsried und Umgebung. Mit zwei neuen Musikern an den Posaunen und neuem Repertoire spielen sie wieder Klassiker der Swingära und verjazzte Versionen von Golden Oldies aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Beginn ist um 20 Uhr. Die Karten kosten acht Euro und sind im Vorverkauf im Infobüro der Gemeinde Altomünster und an der Abendkasse erhältlich.