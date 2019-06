5. Juni 2019, 22:17 Uhr "Jazz in allen Gassen" Die Altstadt wird zur Konzertbühne

Bei "Jazz in allen Gassen" ist in Dachau wieder einiges geboten

Im Rahmen des "Dachauer Musiksommers" findet am Freitag, 7. Juni, wieder das alljährliche "Jazz in allen Gassen" statt. Mit acht Bands auf sechs Bühnen auf den Plätzen der Dachauer Altstadt bietet der Publikumsmagnet erneut alles, was das Herz der Musik-Fans höher schlagen lässt. Die Headliner auf dem Rathausplatz sind die Express Brass Band und der Ray Collins Hot Clu b; die Boogie Connection bringt den Schrannenplatz zum Swingen; am Pfarrplatz spielt die Jakarta Blues Band; Dr. Will & the Wizards haben Blues für den Kraisy-Brunnen im Gepäck; Affentheater und Lyckliga sind mit Gipsy Jazz im Hinterhof des Café Gramsci zu hören, und am Schermhof sorgt der Dachauer Jazz-Gitarrist Lukas Häfner mit Sängerin Anna-Lucia Rupp und ihrem gemeinsamen Projekt Sonobe Unit für musikalische Unterhaltung. Auch dieses Jahr spielt wieder flankierend die Band Boxhead am Wasserturm. Alle Verkaufsstellen und Geschäfte im Aktionsbereich von Jazz in allen Gassen dürfen zur Versorgung der Besucher von 20 bis 24 Uhr geöffnet sein.

Als Sonderparkplatz für die Besucher wird die komplette Thoma-Wiese geöffnet. Die gesamte Altstadt ist am Veranstaltungstag von 16 Uhr an für den Verkehr gesperrt. Für Besucher ist das Mitbringen von Glasflaschen verboten. Die Einhaltung des Verbots wird an den Eingängen durch Sicherheitspersonal kontrolliert. Die Bands spielen von 19.30 Uhr an. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Einlassbänder gibt es nur an den Abendkassen.