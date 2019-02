24. Februar 2019, 21:56 Uhr Jahreshauptversammlung Neuwahlen beim Heimatverein

Die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Indersdorf mit Neuwahlen findet am Montag, 11. März, im Augustiner Chorherren Museum statt. Im Anschluss daran wird Clemens Beer über die Ausstellungseröffnung "Das Leben danach", die im Januar in Israel stattfand, berichten.

Außerdem lädt der Indersdorfer Heimatverein am Montag, 18. März, um 19.30 Uhr am selben Ort zu "Er ist wieder da - Soldat Schwejk" mit Hansi Leber in seiner Paraderolle ein. Am Faschingssonntag, 3. März, bleibt das Augustiner Chorherren Museum hingegen geschlossen.