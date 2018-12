9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Jahresausklang Bairische Singstund' in Kleinberghofen

Die letzte Bairische Singstund' in diesem Jahr findet zusammen mit der Weihnachtsfeier des Vereins für Theater- und Heimatpflege Kleinberghofen statt. Die Veranstaltung am Dienstag, 11. Dezember, beginnt um 19 Uhr mit dem Einakter "Nur koan Streß". Bereits von 17.30 Uhr an besteht die Möglichkeit für ein Abendessen in der Wirtsstube des Bürgerhauses Kleinberghofen. Gesungen werden zur Weihnachtszeit passende Lieder. Als Gäste haben sich die Brüder Elias und Leon Birzele mit Akkordeon, Steirischer und Gitarre angesagt. Weitere Gruppen sind willkommen. Aber auch das bairische Wort kommt nicht zu kurz. Verschiedene Teilnehmer der Singstunde werden Gedichte sowie kleine Geschichten vortragen. Dazu gibt es ebenfalls von den Teilnehmern selbstgebackene Platzerl und Stollen sowie Glühwein und Punsch. Die Leitung liegt wie immer in den Händen von Gisela und Siegfried Bradl.