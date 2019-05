16. Mai 2019, 21:50 Uhr 65 Jahre verheiratet Eisern zusammengehalten

Georg und Magdalena Meixner feiern 65 Jahre Eheglück

"Man muss eisern zusammenhalten, sonst geht da nichts", sagt Georg Meixner. Am Mittwoch hat der Dachauer mit seiner Frau Magdalena Eiserne Hochzeit gefeiert. Das sind 65 Jahre Eheglück. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie erinnern sich gern an den Tanzabend im christlichen Casino in München, wo sie sich kennen lernten. "Eigentlich habe ich mir ja geschworen, nie ein Mädel in Begleitung anzusprechen" erzählt Georg Meixner. "Aber ich war eben ein frecher Hund". Schwer zu überzeugen war Magdalena offenbar nicht. "Kein Wunder", lacht er. "Früher hat man mir oft gesagt, ich sehe aus wie James Dean. Da muss man nicht mehr viel Überzeugungsarbeit leisten." Er war Kundendienst für Spülmaschinen, sie arbeitete als Näherin bei einem Sportmodehersteller. Schon bald zogen sie zusammen nach Dachau, wo Georg Meixner aufgewachsen ist. Sie bekamen zwei Mädchen. Mittlerweile haben sie auch ein Enkelkind.

Es hat nicht aber nur gute Zeiten gegeben: Magdalena Meixner musste diverse Operationen über sich ergehen lassen wegen Beschwerden im Unterleib. Er gab sogar seinen Beruf auf, um seine kranke Frau zu pflegen. "Wenn sie wieder gesund wird, mache ich einen Bittgang nach Altötting", schwor er sich. Und so wanderte Georg Meixner 1998 nach Altötting. Höhepunkt der Ehe war die gemeinsame Reise zur Verwandtschaft nach Südafrika.

"Weißt, wer uns geschrieben hat? Der Bundespräsident! Der Steinmeier denkt an uns, aber der Söder, der hat uns dieses Jahr vergessen", ruft sie. Oberbürgermeister Florian Hartmann brachte aber Glückwünsche und einen Geschenkkorb.