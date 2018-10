25. Oktober 2018, 22:17 Uhr 100 Jahre Schlösserverwaltung Themenführung durch den Hofgarten

Die Bayerische Schlösserverwaltung feiert ihr 100-jähriges Bestehen mit einem besonderen Festprogramm. Vom 7. bis 20. November bietet die staatliche Behörde Besuchern Blicke hinter die Kulissen, Park- und Themenführungen mit Experten sowie Vorträge und spannende Aktionen für Kinder an. Im Hofgarten des Dachauer Schlosses findet aus diesem Anlass am Dienstag, 20. November, 13 Uhr, eine Themenführung durch den Garten und den Obstkeller statt. Treffpunkt ist der Schlossplatz Dachau, die Führung übernimmt Manfred Stephan. Sie dauert etwa 90 Minuten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung ist nur für Erwachsene geeignet. Teilnehmer sollten festes Schuhwerk tragen. Bei den Führungen und Vorträgen stehen nicht die Gebäude als Sehenswürdigkeiten im Vordergrund, sondern die Menschen, die diese besonderen historischen Orte ausmachen oder mit ihrem Wissen und ihrer Lebens- und Arbeitserfahrung dafür sorgen, dass die 45 großen Schlösser, Burgen, Residenzen sowie die 27 Gartendenkmäler in Bayern verwaltet, in Ihrem Bestand erhalten und vermittelt werden. Die Mitarbeiter - Gärtner, Kastellane, Museumsreferenten, Bauingenieure, Restauratoren und Verwaltungsangestellte bis hin zum Präsidenten der Sc hlösserverwaltung - stellen an diesen 14 Tagen Aspekte ihrer Arbeit vor.