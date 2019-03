14. März 2019, 21:59 Uhr 100 Jahre Revolution Sieg der Sowjetbayern

Kulturabend des Bündnis' widmet sich der Roten Revolution von 1919

Das Bündnis für Dachau erinnert auf seinem Kulturabend am 21. März an Ernst Tollers siegreichen Kampf gegen die Weißen Garden in Dachau im April 1919 und das Ende der Räterepublik. Der Kabarettist und Schauspieler Michael Lerchenberg erzählt, liest und spielt in seinem Programm "100 Jahre Revolution in Baiern" von diesen Ereignissen. Musikalisch begleitet ihn Simone Lautenschlager mit ihrer Revolutionskapelle.

Literatenputsch, Scheinräterepublik, Wintermärchen, Schwabinger Revolution, Träumer, Freistaat Bayern, Strizzirepublik, Regierung von Jehovas Zorn, Sowjetbayern, Politischer Fasching, Komische Oper oder Gaudirepublik: Das kann man alles lesen über die bayrische Revolution vom 8. November 1918 und die daran sich anschließenden sechs Monate einer turbulenten politischen Entwicklung, die ohnegleichen ist in der deutschen Geschichte.

Und es war nicht nur eine Münchner Räterepublik, deren Hauptdarsteller von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit träumten. In allen Industriestädten Bayerns hatten die Menschen, und hier vor allem die Frauen und Mütter, genug vom Krieg und wollten eine Änderung des alten Systems. Doch das alte System in Gestalt der reaktionären Freikorps schlägt brutal zurück und beendet den kurzen Traum, diesen Rausch vom kleinen Glück, den über tausend Menschen mit ihrem Leben bezahlen.

Michael Lerchenberg lässt vor allem Zeitzeugen zu Wort kommen, die mittendrin waren - als Täter, als Opfer oder Beobachter. Ernst Toller, Thomas Mann, Oscar Maria Graf, Victor Klemperer, Felix Fechenbach, Kurt Eisner oder Erich Wollenberg, den Stabsadjudanten der "Bairischen Roten Armee" in der "Schlacht von Dachau". Aber es gibt auch die anderen, die Vergessenen und die Unbekannten, die uns ein lebendiges Bild hinterlassen aus dieser wilden Zeit.

Begleitet wird Michael Lerchenberg von der "Revolutionskapelle". Sie vervollständigt den Abend mit schmissigen Märschen und frechen Liedern für und wider die Revolution unter anderem mit Texten von Erich Mühsam oder dem legendären Weiß Ferdl.

Der Bündnis-Kulturabend "100 Jahre Revolution in Baiern" findet am kommenden Donnerstag, 21. März, um 20 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus, Augsburger Straße 23, statt, Einlass ist um 19.30 Uhr.Karten gibt es im Vorverkauf unter www.eventbrite.de oder tolldach.blogspot.com für 23 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr oder mit etwas Glück auch noch an der Abendkasse für 25 Euro.