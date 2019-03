3. März 2019, 21:39 Uhr 140 Jahre Jubiläumskonzert der Liedertafel

Der Verein Liedertafel Dachau wird bereits 140 Jahre alt und feiert dies mit einem Festkonzert im Renaissancesaal des Dachauer Schlosses am Sonntag, 17. März. Zu diesem Anlass widmet sich der Chor dem russisch-amerikanischen Komponisten Igor Strawinsky. Zur Aufführung kommen Strawinskys Cantata für Sopran- und Tenorsolo, Frauenchor und kleines Instrumentalensemble, sowie die Psalmensymphonie für Chor und großes Orchester. Beides sind geistliche Werke, die wenig bekannt sind und die man Strawinsky kaum zutrauen würde, galt er doch nach dem Skandal, den die Aufführung seines Balletts Le sacre du printemps 1913 in Paris verursachte, als "musikalischer Bürgerschreck".

Die siebenteilige Cantata verwendet altenglische Texte und beschreibt den Weg der Seele vom Tod ins Fegefeuer, vorgetragen vom Frauenchor. Unterbrochen wird diese Beschreibung durch einerseits weltliche Texte, andererseits durch die Lebensgeschichte Christi in seinen eigenen Worten, beide vorgetragen von den Solisten. In der dreisätzigen Psalmensymphonie vertonte Strawinsky Psalmen aus dem Alten Testament: Bitte um Erhörtwerden (Psalm 39), Harren auf den Herrn und Erhörung der Flehenden (Psalm 40) und Lobgesang (Psalm 150). So unterschiedlich die beiden Werke sind, sind sie doch typisch für die Musik der Moderne und demonstrieren beispielhaft die kompositorische Entwicklung Strawinskys. Die Psalmensymphonie gilt auch als eine der wichtigsten Schöpfungen der geistlichen Musik des 20. Jahrhunderts. Zur Auflockerung des Programms trägt die Serenade für Bläser in Es-Dur, KV 375, von Wolfgang Amadeus Mozart bei. Als Solisten konnten Judith Spiesser (Sopran) und Bernhard Schneider (Tenor) gewonnen werden, die beide dem Dachauer Publikum aus früheren Konzerten wohl bekannt sind. Das Orchester setzt sich in bewährter Weise aus Musikern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks zusammen. Die Gesamtleitung hat der Dirigent der Liedertafel Dachau Tobias Hermanutz. Karten gibt es bei der Buchhandlung Wittmann, Augsburger Straße 11, in Dachau oder unter www.liedertafel-dachau.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse.