2. September 2018, 22:20 Uhr 100 Jahre Freistaat Die Bedeutung der Revolution in Bayern

In Zeiten, in denen die Demokratie wieder in Frage gestellt und rechte Gesinnung offensichtlich wieder salonfähig werde sei es wichtig, sich auf die Revolution vor 100 Jahren zurückzubesinnen, so die SPD. 1918 rief der Sozialdemokrat Kurt Eisner den Freistaat Bayern aus - damit war die Monarchie abgeschafft. Wenige Monate später wurde Eisner von einem rechtsextremen Attentäter ermordet. "Die Etablierung der Demokratie in Bayern", so der Historiker Jürgen Zarusky, "zählt zu den großen historischen Leistungen der Sozialdemokratie." Zarusky sitzt auf Einladung des SPD-Landtagsabgeordneten Martin Güll und des SPD-Ortsvereins Dachau mit Oberbürgermeister Florian Hartmann auf Gülls Rotem Sofa. Am Freitag, 7. September um 19 Uhr wird er in der Dachauer Kulturschranne über die Bedrohung der damaligen neuen Freiheit, das folgende politische Chaos und die daraus weitreichenden Folgen sprechen. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per E-Mail an buergerbuero@martinguell.de oder telefonisch unter 08131-9996300.