Irmgard Heinzinger, 71, aus Dachau: "Der Bierpreis soll erhöht werden, der ist ja sowieso noch so niedrig. Schauen Sie sich nur mal zum Vergleich das Oktoberfest an. Gleichzeitig sollen aber die alkoholfreien Getränke und das Essen nicht im Preis steigen. Der Volksfestbesuch soll auch noch für Familien mit mehreren Kindern möglich und nicht zu teuer sein. Über eine Erhöhung der Standmieten könnte man durchaus nachdenken, da die Standplätze am Dachauer Volksfest sehr begehrt sind. Was mich persönlich aber am meisten am Volksfest stört, ist das Vorglühen. Da sitzen sie vor dem Supermarkt rum und trinken Alkohol oder gehen mit der Bierflasche in der Hand auf's Volksfest und sind schon betrunken, bevor sie überhaupt im Zelt sitzen."