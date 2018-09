6. September 2018, 22:07 Uhr Investitionsprogramm der Staatsregierung Ausbau der Kinderbetreuung

Freistaat Bayern fördert Projekte in Dachau und Sulzemoos

Der Freistaat Bayern fördert 119 000 Euro 26 neue Betreuungsplätze für Kinder in der Kindertageseinrichtung Augustenfeld in Dachau. Das teilte der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath (CSU) mit. Daneben stellt das Land Bayern zusätzliche Mittel für weitere Baumaßnahmen an der Kindertagesstätte, voraussichtlich 160 000 Euro, zur Verfügung, wie der Stimmkreisabgeordnete für den Landkreis Dachau erklärte. Auch die Gemeinde Sulzemoos kommt in den Genuss einer Förderung: Das bayerische Familienministerium will die geplanten 25 neuen Kinderbetreuungsplätze im Feuerwehrgerätehaus Einsbach finanziell unterstützen. Von 36 000 Euro ist die Rede sowie von zusätzlich 21 000 Euro für weitere Baumaßnahmen.

Das vierte Investitionsprogramm zur Schaffung neuer Kita-Plätze in Bayern laufe auf Hochtouren, schreibt der Abgeordnete Seidenath in seiner Pressemitteilung. Aus Mitteln des Bundes können die Kommunen einen Aufschlag von bis zu 35 Prozent auf die reguläre Förderung erhalten. Dieses Programm, das mit insgesamt 178 Millionen ausgestattet ist, soll die steigenden Geburtenzahlen auffangen. Auch inklusive Einrichtungen werden ausgebaut um dem erhöhten Betreuungsbedarf gerecht zu werden. Wichtig: Bis zum 31. August 2019 können Kommunen noch Anträge bei den zuständigen Bezirksregierungen stellen.