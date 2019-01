14. Januar 2019, 22:02 Uhr Inthronisationsball Wirbeln wie im Traum

Der Olympia Faschings Club in Karlsfeld begeistert im Bürgerhaus

Wie die Großen: Selbstsicher führte Prinz David seine Prinzessin Lea-Marie am Samstagabend über die Bühne des Karlsfelder Bürgerhauses. Nach dem langsamen Walzer fegte das Kinderprinzenpaar anschließend in einer schnellen Showeinlage über das Parkett - von Kleid und Hemd wechselten sie hierfür in die Kostüme der "Space Police". Getreu dem Motto, unter dem die Inthronisation der Prinzenpaare in Karlsfeld in diesem Jahr stand: "Sounds of Galaxy". So wirbelte später auch die Showgarde in futuristischen Kostümen über die Bühne, die Gardemädchen hatten die Haare zu zwei hohen Zöpfen gebunden, Glitzer im Gesicht. Bürgermeister Stefan Kolbe übergab dem erwachsenen Prinzenpaar gegen Ende des Abends symbolisch den Schlüssel zum Karlsfelder Rathaus, für die Showgarde hatte er einen großen Karton Gummibärchen mitgebracht. Für Prinzessin Sabrina ging mit der Inthronisation ein großer Traum in Erfüllung, sie wollte unbedingt Faschingsprinzessin werden. Ihren Ehemann Florian musste sie allerdings erst überzeugen, in diesem Jahr das Zepter für den Olympia Faschings Club anzunehmen. Als die beiden den ersten Walzer als offizielles Karlsfelder Prinzenpaar tanzen, ist davon aber nichts zu spüren: Auch Prinz Florian strahlt vor Freude und führt seine Frau und Prinzessin Sabrina galant über die Bühne des Karlsfelder Bürgerhauses.