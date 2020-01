Die Stadt Dachau hat ihren Internetauftritt grundlegend überarbeitet. Seit Kurzem erscheint www.dachau.de in zeitgemäßer Optik sowie mit verbesserter Menüführung und neuen Funktionen. "Mit dem Relaunch ihrer Homepage will die Stadt Dachau ihren Bürgerinnen und Bürgern künftig einen noch schnelleren und besseren Online-Service bieten", heißt es in einer Pressemitteilung des Rathauses. Zugleich richte sich die neue Website an Menschen außerhalb Dachaus, die sich einen ersten Eindruck von der Stadt verschaffen wollen. "Die Besucherinnen und Besucher der Homepage sollen Dachau als attraktive und vielfältige Stadt erleben - auf den ersten Klick."

Gemeinsam mit externen Webagenturen hat die städtische Abteilung Informationstechnik und Organisation den Webauftritt in den vergangenen Monaten von Grund auf neu konzipiert: Seitenaufbau, Menüführung sowie Fotos und Texte wurden mit Blick auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer überarbeitet. Technisch ist die Website nun ebenfalls auf dem neuesten Stand. "Die neue städtische Website ist ein echtes Aushängeschild. Sie zeigt: Dachau ist schön und entwicklungsstark, weltoffen und traditionsverbunden. Gleichzeitig haben wir die Seite für unsere Bürgerinnen und Bürger übersichtlicher, leichter bedienbar und barrierefrei gestaltet", so Oberbürgermeister Florian Hartmann.

Mit der neuen Homepage vollzieht die Stadt einen grundlegenden Wechsel: Der neue Auftritt ist nicht mehr nach der Ämterstruktur der Verwaltung aufgebaut, sondern nach Themen aus Perspektive der Nutzer. Er bietet Rubriken, beispielsweise zu Themen wie Arbeiten oder Bildung, in denen die Leistungen verschiedener Ämter zusammengefasst sind. Um die Orientierung zu erleichtern, wurden zudem die Suchfunktionen auf der Seite verbessert. Wer ein bestimmtes Thema sucht, kann entweder das freie Suchfeld im Kopf der Website nutzen oder aber das Stichwortverzeichnis von A bis Z.

Unter allen Neuerungen fällt als Erstes das überarbeitete Layout der Homepage auf. Der neue Seitenaufbau ist schlanker und übersichtlicher gestaltet. "Verbessert wurden mit der neuen Homepage außerdem die Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger, sich mit einem Anliegen an die Verwaltung zu wenden", teilt die Stadt mit. Alle Funktionen, die auf der alten Homepage am häufigsten genutzt wurden, sind auf der Startseite der neuen Homepage zu finden. Optisch hervorgehobene Visitenkarten benennen auf jeder Seite den jeweils passenden Ansprechpartner. Unter "Online Bürgerservice" werden die Dienstleistungen der Stadt, die bequem Zuhause am PC erledigt werden können, konzentriert an einer Stelle angeboten. Und mithilfe des neuen Bürgeranliegenmanagementsystems können sich die Dachauer direkt an die Stadt wenden, ihre Anliegen in Wort und Bild werden automatisch an die zuständigen Stellen im Rathaus zur Bearbeitung weitergeleitet.

Weitere zentrale Themen des Relaunchs waren die Barrierefreiheit der Website sowie die Gestaltung im so genannten "Responsive Webdesign". Das heißt: Die Website passt sich in Bildschirmdarstellung und -auflösung automatisch den unterschiedlichen Anforderungen mobiler Endgeräte wie Smartphones oder Tablets an. "Mit der neuen Homepage hat die Verwaltung einen weiteren Schritt hin zu mehr Bürgerfreundlichkeit umgesetzt. Unsere neue Homepage ist eine umfassende Plattform für alle Dachauerinnen und Dachauer, es sind alle wichtigen Informationen übersichtlich aufbereitet", so Oberbürgermeister Florian Hartmann.