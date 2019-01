14. Januar 2019, 22:02 Uhr Internationaler Holocaust-Gedenktag Mundharmonika als Lebensretter

Erinnerungstag des Fußballs über die Geschichte von Zvi Cohen

Anlässlich des "Erinnerungstages im Deutschen Fußball" lädt die Initiative "!Nie Wieder" und die Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau zu einem Zeitzeugengespräch mit Zvi Cohen ein. Es beginnt am Donnerstag, 17. Januar, um 19 Uhr im Jüdischen Museum am Sankt-Jakobs-Platz in München. Der Eintritt ist frei.

Zvi Cohen, geboren am 21. Mai 1931 als Horst Cohn in Berlin, ist Überlebender des KZ Theresienstadt. Im Mai 1943 wurden er und seine Eltern dorthin deportiert. Von ihm stammt aus der Zeit das Zitat "Die Mundharmonika hat mir das Leben gerettet". Er erlernte selbst das Spielen während der Jahre 1941 bis 1943 in Berlin, als es ihm untersagt war, die Wohnung zu verlassen. Auch während der zwei Jahre im KZ Theresienstadt war die Mundharmonika sein ständiger Begleiter. So war er auch Mitglied des Orchesters im KZ Theresienstadt und nahm dort an der aufgeführten Kinderoper "Brundibar" teil. Wie die Mundharmonika jedoch genau das Leben von Zvi Cohen rettete ist eine ganz eigene Geschichte.

Über diese sowie weitere Geschichten und sein Leben nach der Befreiung, seine Emigration mit den Eltern nach Israel und den Aufbau des Kibbuz Ma'abarot wird mit Zvi Cohen an diesem Abend gesprochen.

Im Jahr 2004 haben Fußballfreunde die "!Nie Wieder" - Botschaft der Überlebenden des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau aufgegriffen und den "Erinnerungstag im deutschen Fußball" ins Leben gerufen. Seitdem wird immer rund um den 27. Januar mit unterschiedlichsten Aktionen von Einzelpersonen, Fangruppen und Fanprojekten, Vereinen, Verbänden und Institutionen im gesamten Bundesgebiet an die gesellschaftliche Verantwortung der Fußballfamilie appelliert und den Opfern des Nationalsozialismus im Profi- sowie Amateur-Fußballgeschehen gedacht. Der Erinnerungstag wird vom Deutschen Fußball Bund (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) unterstützt.