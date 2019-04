1. April 2019, 21:52 Uhr Interkulturelles Konzert in Bergkirchen Musik, die Trost und Heimat ist

Der Asyl-Chor und die "S-Caped Band" setzen ein Zeichen für ein lebendiges Miteinander der Kulturen

Von Dorothea Friedrich, Bergkirchen

Knapp vier Jahre ist es her, dass auch im Landkreis Dachau so viele Flüchtlinge ankamen, dass ihnen Traglufthallen als vorübergehende Unterkunft dienen mussten - eine davon stand bekanntlich im Bergkirchener Gewerbegebiet Gada. Die Traglufthalle ist längst verschwunden. Geblieben sind etliche Projekte, die dort ihren Anfang genommen haben, ausgelöst von einer bis dato nicht gekannten Welle der Hilfsbereitschaft. Dazu gehören der Interkulturelle Chor der Volkshochschule (VHS) Bergkirchen, kurz Asyl-Chor genannt, und The S-Caped Band. VHS-Vorsitzende Simone Kastl-Frisch erzählt vor Beginn eines "Interkulturellen Konzerts" am Sonntagnachmittag in der Mittelschule Bergkirchen, wie Chor und Band entstanden sind. "Wir machen so viele Sachen, da wollen wir auch dabei sein", habe seinerzeit eine Mitbürgerin aus Bergkirchen gesagt. Heute hat der Chor rund dreißig Mitglieder aus dem gesamten Landkreis, aus dem Iran, aus Nigeria, dem Senegal und aus Sierra Leone. Sie treffen sich regelmäßig zu Chorproben in der Gröbenrieder Gemeinschaftsunterkunft. "Einige Sänger sind schon seit Gada-Zeiten dabei", sagt Simone Kastl-Frisch. Für sie ist der Chor inzwischen so etwas wie Trost und Heimat geworden, beispielsweise für Aliou. Er ist aus dem Senegal geflohen - das westafrikanische Land gilt als sogenanntes "sicheres Herkunftsland". Senegalesische Flüchtlinge haben hierzulande kaum eine Bleibeperspektive und erhalten oft keine Arbeitserlaubnis.

Für ihn sei der Chor eine willkommene Abwechslung in seinem eintönigen Alltag, sagt Aliou. "Ich singe gerne, da kann ich alles andere vergessen." Auch die S-Caped-Band ist auf eher unkonventionelle Art entstanden, nämlich aus einem Songwriter-Projekt der integrativen Art mit dem Neuseeländer Mathew James White. Ihren Namen hat die Formation erst seit kurzem, "ganz offiziell mit Gema-Eintrag und allem", wie Simone Kastl-Frisch zu Beginn des Konzerts sagt. "Always there for you" und "I wanna thank you" hat die junge Formation im Gepäck. Es sind schlichte Songs, aber sie erzählen von großen Gefühlen, von Ängsten, Hoffnungen, von Solidarität und von Dankbarkeit für die Chance auf ein Leben ohne Angst. "I'm safe now - ich bin jetzt sicher", heißt es an einer Stelle. "Das war mal so", sagt eine Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. "Da gab es noch Willkommenskultur. Die Zeiten haben sich total geändert. Heute gibt es Abschiebe-Unkultur". Doch davon lassen sich weder Band noch Chor entmutigen. An diesem Tag sind sie integraler Teil eines Konzerts mit Musikschülerinnen und -schülern der VHS. Und sie sind, wie die VHS-Vorsitzende sagt, "Auslöser für viele neue interkulturelle Projekte".

Dass beim Sonntagskonzert die Tontechnik nicht so funktioniert wie sie soll: Nebensache. Da ist halt Improvisation angesagt. Moses Gift - vor drei Jahren aus Nigeria nach Deutschland geflohen - rappt ohne Begleitmusik und erntet ebenso begeisterten Applaus wie der Frauenchor VHS Voices. Schade nur, dass so manche Eltern gleich nach dem Auftritt ihres Nachwuchses Kind und Instrument packen und verschwinden. So entgeht ihnen der furiose Auftritt des Percussion-Duos Heidi Eberhardt und Reza Pourhosseini ebenso wie die berührenden Songs "Friedenslied" und "Between Darkness and Night", die VHS- und Asyl-Chor gemeinsam singen und damit ein Zeichen für ein lebendiges Miteinander der Kulturen setzen.

Das nächste interkulturelle Konzert der VHS Bergkirchen findet in Zusammenarbeit mit dem Asyl-Helferkreis Bergkirchen am Samstag, 27. April, in der Alten Schule Lauterbach statt. Auf dem Programm steht dann "Persische Livemusik". Beginn ist um 20 Uhr.