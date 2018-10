5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Interkulturelle Wochen Interaktive Ausstellung zum "Land der Kulturen"

Wie fühlt es sich an, fremd in einem Land zu sein, dessen Sprache man nicht versteht und in dem man sich dennoch zurechtfinden muss? Auf neun Stationen machen Menschen mit Fluchterfahrungen erlebbar, mit welchen alltäglichen Schwierigkeiten man selbst in der Fremde konfrontiert wäre. Im Rahmen der Interkulturellen Wochen Dachaus kommt die Ausstellung "Land der Kulturen" in die Kleine Altstadtgalerie nach Dachau und wird am Sonntag, 7. Oktober, um 11 Uhr von Oberbürgermeister Florian Hartmann eröffnet. Für Gruppen finden bis Freitag, 12. Oktober, mehrmals täglich geführte Ausstellungsbesuche statt, zu denen man sich per Mail unter integration@dachau.de oder unter Telefon 08131/754889 anmelden kann. Zusätzlich ist die Galerie für alle täglich von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Zwei Geflüchtete stehen als Dolmetscher und Gesprächspartner bereit. Der Eintritt ist frei.