Historiker Facko Traoré bringt es am Freitagabend auf den Punkt: "Ich sehe diese Bilder mit Melancholie und mit Freude", sagt er bei der Eröffnung der Fotoausstellung "Eine malische Reise" in der Kleinen Altstadtgalerie in Dachau . Traoré ist Historiker und Poet, lebt seit Jahrzehnten in Deutschland und ist eigens aus Frankfurt angereist, um den Arbeitskreis Asyl sowie die Initiative der Malis in Dachau bei der Vernissage und beim Malischen Kulturfest am Samstag zu unterstützen. Aus Berlin ist Kora-Spieler Sacko Djelifily gekommen, aus Dachau und der Region viele Flüchtlingshelfer und Malis. Es sind schließlich gerade interkulturelle Wochen in Dachau, dennoch lässt sich bei dieser Vernissage kein Vertreter der Stadt blicken.

Detailansicht öffnen Im Pfarrheim der Kirche Sankt Jakob in der Dachauer Altstadt feierten einen Tag nach der Fotoausstellung in der Kleinen Altstadtgalerie viele Menschen das malische Kulturfest. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Dabei gibt es viel zu sehen und noch mehr zu hören. Zu sehen sind erst einmal die großformatigen Fotografien von Julia und Stefan Tischer. Die beiden sind 2003 "mit Neugierde, Flugticket und Rucksack" wie Julia Tischer der SZ Dachau sagt, zu ihrer Reise in das westafrikanische Land aufgebrochen. Warum ausgerechnet Mali? "Wir wollten eine andere Gesellschaft kennenlernen, in der der Einzelne nicht so wichtig ist wie bei uns. Und wir wollten die unglaublich vielen Bevölkerungsgruppen und unterschiedlichen Kulturen in Mali kennenlernen", sagt Stefan Tischer. Noch nach all den Jahren ist bei beiden die Begeisterung zu spüren. Doch Trauer ist auch dabei.

Detailansicht öffnen Gefeiert wurde mit Tänzen, faszinierender Musik und kulinarischen Köstlichkeiten der malischen Küche. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Schließlich haben sich bekanntlich die Verhältnisse in Mali total verändert. Die Terrormilizen Boko Haram und Al Quaida, blutige Stammeskonflikte und marodierende Söldnerbanden versetzen das Land in Angst und Schrecken. Man mag sich als Außenstehender kaum vorstellen, was es für die vielen Flüchtlinge bedeutet hat, die Heile-Welt-Fotos aus ihrem Heimatland zu sehen und sie liebevoll zu kommentieren. So steht unter einem stimmungsvollen Bild mit Kamelen: "In Bamako gibt es keine Kamele und wenn mal eins kommt, dann lässt man die Kinder zum Spaß drauf reiten wie auf dem Oktoberfest".

Detailansicht öffnen Julia und Stefan Tischer in ihrer Ausstellung von Fotografien, die sie während einer Reise 2003 in das afrikanische Land gemacht haben. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Es lohnt sich, diese von der Initiative der Malis gemeinsam mit Pascale Töpperwien erarbeiteten Kommentare zu lesen. So werden die mit europäischen Augen fotografierten Menschen, Tiere, Bauten und Landschaften authentisch. Das war Pascale Töpperwien ein wichtiges Anliegen. Sie begleitet und unterstützt im Dachauer Arbeitskreis Asyl die von Flüchtlingen gegründete Initiative. Diese hat sich inzwischen dem Bayerischen Verband der Malis angeschlossen. Typisch deutsch, könnte man da denken. Doch solche Netzwerke seien notwendig und manchmal sogar überlebenswichtig, wie Omar Dembelé sagt, der sich auch in der Flüchtlingshilfe engagiert. Flüchtlinge aus Mali haben hierzulande schlechte Bleibeperspektiven trotz des Terrors in ihrem Heimatland und leben in ständiger Angst vor ihrer Abschiebung.

Detailansicht öffnen Aus Berlin ist Kora-Spieler Sacko Djelifily gekommen, aus Dachau und der Region viele Flüchtlingshelfer und Malis. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Die Fotos zeigen aber nicht nur Alltagszenen, sondern wecken Sehnsüchte, zum Beispiel nach der von den Islamisten 2012 in weiten Teilen zerstörten Oasenstadt Timbuktu mit ihren einzigartigen Moscheen, Mausoleen und Bibliotheken. Schließlich gab es im 19. Jahrhundert einen regelrechten Wettlauf der Europäer nach Timbuktu, einmal aus kolonialistischen Motiven heraus, zum anderen aus Wissbegierde, wie für den Franzosen René Caillié, der 1828 als Araber verkleidet in die Stadt gelangte, oder für den Deutschen Heinrich Barth, der 1853/54 die schon damals kaum überschaubare Menge von Handschriften in Timbuktu erforschte. Für Historiker Traoré haben diese Fotodokumente aber noch eine ganz andere Bedeutung. "Mali hat eine große Kultur. Ich finde es großartig, dass Besucher davon erzählen", sagt er in Anspielung auf die Geschichte des Landes mit seinen mächtigen Königreichen bis ins 16. Jahrhundert, der einzigartigen Lehmarchitektur und den vier UNESCO-Welterbestätten Djenné, Askia, Timbuktu und dem Dogon-Land in Bandiagara. Für ihn ist Kultur "der beste Botschafter, denn sie keimt auf jedem Boden."

So lernt man fast nebenbei, was ein Griot ist, denn Musiker Sacko Djelifily ist ein leibhaftiger "fahrender Sänger", wie Traoré diesen vieldeutigen Begriff erklärt. Ein Griot ist aber weit mehr als ein Alleinunterhalter. Er ist Bewahrer der mündlich tradierten Geschichte und Mythologie seines Landes - und nur er darf die reich verzierte Kora, eine Stegharfe, spielen. Djelifily macht das so kunstvoll, dass man sich unwillkürlich im Rhythmus seiner Musik bewegt und sich ganz schnell, ganz weit weg beamt, raus aus der Melancholie rein in die Freude an der Schönheit eines Landes, das zumindest derzeit unerreichbar ist.

"Eine malische Reise" ist noch bis zum Sonntag, 27. Oktober, in der Kleinen Altstadtgalerie zu sehen. Geöffnet donnerstags und freitags von 18 bis 20 Uhr, sonntags von 14 bis 16 Uhr.