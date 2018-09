30. September 2018, 22:04 Uhr Interkulturelle Wochen Gelebtes Miteinander

Das Eröffnungskonzert der Interkulturellen Wochen der Stadt Dachau in der Kulturschranne in der Altstadt.

Gelungener Auftakt: Bei Musik und an einem köstlichen Büffet kommen sich die Menschen näher

Von Petra Neumaier, Dachau

Die Musik ist es, die verbindet: vergessen ist das Alter, unwichtig ist die Hautfarbe, sind die Geburtsländer. Gemeinsam wird gesungen, wird ausgelassen getanzt, geklatscht und gelacht. Und gegessen, was das köstliche Büffet bietet - wobei vor allem die orientalischen Speisen unschlagbar munden. Rundherum gelungen ist das Eröffnungskonzert der Interkulturellen Wochen am Freitagabend in der Kulturschranne. Nur jammerschade, dass sich dazu weitestgehend diejenigen Bürger eingefunden haben, die ohnehin keine Berührungsängste kennen und die sich für Integration und Betreuung von Asylbewerbern stark machen. Denn das, was auf die Bühne kam, hätte durchaus ein breiteres Publikum verdient.

31 Veranstaltungen an 34 Tagen: Die Organisatoren der Interkulturellen Wochen, die Abteilung Integration mit Johanna Koch und Hubertus Freisinger, haben sich für die fünfte Auflage viel Arbeit gemacht. Getragen wird die Aktion aber natürlich von den vielen Gruppierungen, die engagiert mitmachen: die Jugendzentren Ost und Süd, der Bürgertreff Ost, die Türkisch-Islamische Gemeinde, die Arbeiterwohlfahrt, die Naturfreunde, das wirWerk, das Asylprojekt der Caritas, der Zweckverband Dachauer Galerien und Museen und die Mittelschule an der Anton-Günther-Straße in Dachau.

Gemeinsam wird gekocht, gebastelt, diskutiert, gejoggt - und es werden Türen geöffnet. Es geht ja darum, Zeit miteinander zu verbringen, sich kennenzulernen und Vorurteile abzubauen. Immerhin leben in Dachau Menschen aus mehr als 130 Ländern. "Und jeder verdient Respekt, Wertschätzung und Anerkennung", betont der Zweite Bürgermeister Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) in seiner Begrüßungsrede in der Kulturschranne.

Um Respekt und Wertschätzung geht es auch dem Poetry-Slamer Mate Tabula. Der gebürtige Kroate aus Germering wagt es sogar in seinem zweiten Beitrag, darin Rechtsextremisten mit einzubeziehen. Statt Ausgrenzen will er Auseinandersetzung, statt Anpöbeln Miteinander Reden - das ist sein Statement. Die Interkulturellen Wochen sind ein gelebtes Miteinander - und die Hoffnung ist, dass diese Erfahrung auch in die Begegnungen im Alltag überspringt.

Wie gut trotz Sprachbarrieren ein Miteinander funktioniert, beweisen der Asylchor Bergkirchen (unter der Leitung von Alessandra Massi-Kluge) und die "Never Gonna Give up-Band" von Mathew James White. Die Lieder gehen unter die Haut und in die Hände. Zugaben werden gefordert und gegeben. Vor allem die Rapper aus Nigeria und Sierra Leone versprühen so viel Lebensfreude und Spaß an Rhythmen und Musik, dass sie jeden im Saal mitreißen. Spontan setzt sogar ein Syrer eine Dankesrede an die Deutschen ab, spontan spielt Salin Saeed auf der türkischen Saz ein Stück aus seiner Heimat. Begleitet von dem Iraner Ali Reza Pourhosseini, einem Virtuosen auf der Djembé und Darabuka und allem, worauf man trommeln kann. Zusammen mit Heidi Eberhardt wird jener noch ein Percussion-Duett abliefern, das das Publikum schon mal warm macht für den Auftritt der Iranischen Band (Amin Ghorbanzade, Bahman Falahpoor und Ali Reza Pourhosseini): So ungewohnt die Klänge, Melodien und Stimmen, so sehr kann sich niemand dem Zauber der orientalischen Musik entziehen: Fast alle stehen, tanzen, klatschen mit, und es fällt Johanna Koch schwer, den endlosen Musikreigen zu stoppen: Von 22.30 Uhr muss ja Ruhe im Schrannensaal herrschen. Da hätte die Stadt Dachau schon mal eine Ausnahme machen können. Zum Abschied singen aber Publikum und Akteure noch einmal ein afrikanisches Lied, das noch lange als Ohrwurm im Kopf klingt und an einen wunderschönen gemeinsamen Abend erinnert.

Die kommenden Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen: Montag, 1. Oktober, 16 bis 18 Uhr, Internationales Koch- und Essvergnügen für Kinder von 8 bis 12 Jahren (Anmeldung juz-ost@dachau.de). Mittwoch, 3. Oktober, 10 bis 18 Uhr, Tag der offenen Moschee, Von-Herterich-Straße 2b. Donnerstag, 4. Oktober, 18 bis 21 Uhr, Russisches Bauchkino mit Untertiteln und russische Spezialitäten, AWO-Mehrgenerationenhaus, Sparkassenplatz 2 (bis 16 Teilnehmer). Freitag, 5. Oktober, 17 bis 19 Uhr, Märchenlesung für Kinder, Bürgertreff Ost. Samstag, 6. Oktober, 16 Uhr, gemeinsamer Lauf durch's Dachauer Hinterland, Treffpunkt Asylunterkunft Lilienstraße. Am 8. Oktober, werden beim Internationalen Koch- und Essvergnügen gemeinsam Speisen aus aller Welt zubereitet. Ebenfalls am 8. Oktober erzählt Osama Kezzo von der Schönheit seines Heimatlandes und der syrischen Kultur. Er berichtet im Bürgertreff Ost am Ernst- Reuter-Platz um 19.30 Uhr auch über seine Erfahrungen vor und während des Krieges in Syrien und zeigt Fotos und Videos. Die Ausstellung "Land der Kulturen" macht mit digitalen und analogen Spielen erlebbar, mit welchen alltäglichen Schwierigkeiten man selbst in der Fremde konfrontiert wäre. (Vom 7. bis 12. Oktober in der Kleinen Altstadtgalerie, Burgfriedenstraße 2.)