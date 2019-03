20. März 2019, 22:05 Uhr Integrationstag Praktika für Menschen mit Behinderung

"Und was trauen Sie uns zu?" - diese Frage stellen die Beschäftigten der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) in Schönbrunn am Mittwoch, 8. Mai. An diesem Tag veranstaltet das Franziskuswerk in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Landkreis Dachau erneut einen Integrationstag. Die Idee ist, dass Unternehmen im Landkreis an diesem Tag einen Platz für ein Schnupperpraktikum in ihrem Betrieb anbieten und so die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Menschen mit Behinderung kennenlernen. "Im Moment suchen wir engagierte Unternehmen, die für einen Tag den Beschäftigten der Schönbrunner WfbM ein Schnupperpraktikum anbieten", sagt Valentin Schmitt, einer der Initiatoren der Aktion und Leiter des Geschäftsbereichs Arbeit und Förderung in Schönbrunn. "Insbesondere einfache wiederkehrende Arbeiten, Hilfsarbeiten beim Hausmeister, auf einer Baustelle, im Einzelhandel oder auch in einer Küche sind hierfür bestens geeignet." Die teilnehmenden Unternehmen müssten keinerlei Verpflichtungen eingehen. Die Praktikanten würden am 8. Mai von Assistenten begleitet, damit die Organisation gut klappe.

Schirmherr der Aktion sind Landrat Stefan Löwl (CSU) und Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD). Löwl betont in seinem Grußwort, wie sehr der Landkreis Dachau von Möglichkeiten seiner Einwohner profitiert: "Eine lebenswerte Gesellschaft zeichnet sich unter anderem auch dadurch aus, dass jeder Mensch seine Fähigkeiten und Stärken einbringen kann. Für den Arbeitsmarkt stellen alle Menschen mit ihren jeweiligen Talenten und ihrem Einsatz ein großes Potenzial dar." Immer mehr Unternehmen würden daher die Mitarbeit von Menschen mit Behinderung und die Vielfalt innerhalb der Belegschaft zu schätzen wissen. Für Hartmann war aufgrund der überwältigend positiven Erfahrung aus den letzten Jahren sofort klar, wieder mitzumachen. Er betont: "Wenn Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand zusammenarbeiten, dann lernen alle Beteiligten voneinander. Deshalb kann ich die Entscheidungsträger in unseren regionalen Unternehmen nur ermuntern, ebenfalls mitzumachen und großartige Erfahrungen zu sammeln."

Der Integrationstag findet in dieser Form zum vierten Mal statt. Interessierte Unternehmen und Behörden, die am 8. Mai einen Praktikumsplatz für Menschen mit einer Behinderung bereitstellen möchten, finden weitere Informationen etwa zur Anmeldung unter www.integrationstag.de. Bei Fragen oder bei den Überlegungen zu den Praktika stehen die Jobcoaches des Franziskuswerks mit Rat und Tat zur Verfügung unter info@integrationstag.de oder unter der Telefonnummer 08139/800 50 02.